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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün çıkışı korkunç kavga! Öğretmen hayatını kaybetti!

        Düğün çıkışı korkunç kavga! Öğretmen hayatını kaybetti!

        Şanlıurfa'da düğün salonunda başlayıp sokakta devam eden kavgada dehşet yaşandı. Feci anlarda ağır yaralanan sınıf öğretmeni Mustafa Yahsan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Yahsan'ın tartıştığı kuzeni gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 11:07 Güncelleme:
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        Düğün çıkışı korkunç kavga! Öğretmen hayatını kaybetti!
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğün salonunda başlayıp sokakta devam eden kavgada ağır yaralanan sınıf öğretmeni Mustafa Yahsan (32), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Yahsan’ın tartıştığı kuzeni M.Y. (47) gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün Yenişehir Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Kuzen oldukları öğrenilen Mustafa Yahsan ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Davetlilerin araya girmesiyle sona eren tartışma, bu kez Hürriyet Mahallesi’nde evlerinin önünde yeniden başladı. Tartışma, kuzenlerin yakınlarının da karıştığı taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Yahsan ağır yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başına darbe alan, ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yahsan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ceylanpınar ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Mustafa Yahsan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Polis ekipleri, kavgada yaralanan M.Y.’yi tedavisinin ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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