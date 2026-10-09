Michael Jackson'ın 'Thriller' klibi ceketi açık artırmaya çıkarılıyor

Michael Jackson'ın 1983'te yayınlanan 'Thriller' klibinde zombilerle dans ederken giydiği siyah-kırmızı ceket, satışa çıkıyor. Dana derisinden yapılmış ceket, aralık ayında Los Angeles'taki Julien's Müzayede Evi'nde yapılacak açık artırmada yeni sahibini bulacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması beklenen ceketin, müzik hatıra eşyaları alanında rekor kırması bekleniyor.

Ceket, müzik hatıra eşyaları arasında bu yıl Pink Floyd efsanesi David Gilmour'un 'Black Strat' gitarı için ödenen 14,55 milyon dolarlık rekoru bile geride bırakabilir.

'Thriller' ceketi daha önce 2011'de 1,8 milyon dolara satılmıştı.

PARÇALANMIŞ CEKET JACKSON AİLESİNDE

Bu ceket, 'Thriller' klibi için yapılan iki ceketten biri. Diğeri ise Jackson'ın zombi olarak göründüğü sahneler için kasıtlı olarak yırtılmış ve eskitilmiş bir görünüme kavuşturulmuştu.

Parçalanmış ceket, Jackson'ın mirasçıları tarafından saklanıyor ve Rock and Roll Hall of Fame Müzesi'nde sergileniyor.

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DEFALARCA FARKLI VERSİYONLARI TASARLANDI

Bu özel ceket, Jackson'ın fiziğini abartılı omuzlar ve artık ünlü olan V şeklindeki silüetle vurgulamak isteyen kostüm tasarımcısı Deborah Nadoolman Landis tarafından tasarlandı.

Jackson'ın uzun süre kostüm tasarımcılığını yapan Dennis Tompkins ve Michael Bush'tan daha sonra canlı performansları için ceketin farklı versiyonlarını tasarlamaları istendi.

ÜZERİNDE İMZASI VAR

Bush, Jackson'ın orijinal ceketi kendisine ve Tompkins'e getirdiğini ve gelecekteki turneler için aynı görünümü yeniden üretebilmeleri amacıyla ondan bir kalıp çıkarmalarını istediğini söyledi. Jackson bu süreçte orijinal ceketin zarar göreceğini düşünüyordu. Ancak tasarımcılar cekete zarar vermeden bir kalıp çıkarmayı başardılar ve Jackson da teşekkür amacıyla ceketi onlara hediye ederek üzerine kişisel yazılar ekledi.

Kıyafetin iç astarına siyah kalemle "Bush ve Dennis'e sevgilerimle Michael Jackson" yazdı, kılıfına da "Sevgilerimle Michael Jackson" imzası attı.

Tompkins ve Bush, sonraki turneler için giderek daha ayrıntılı versiyonlar yaratmaya devam ettiler ve bu çalışmalar, stadyumlarda etkisini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan, karanlıkta parlayan ve yanıp sönen bir tasarımla doruk noktasına ulaştı.

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KISA FİLM GİBİ KLİP

'Thriller' şarkısı ve ona eşlik eden kısa film şeklindeki klip, müzikte bir dönüm noktası oldu. Jackson'ın albümünün adı da 'Thriller'dı ve 1984'te rekor kırarak sekiz Grammy Ödülü kazandı. Albümün çıkış parçası ve klibi ise çok sayıda başka ödüle layık görüldü.

2009 yılında, 'Thriller' klibi, tarihi, kültürel ve estetik önemi nedeniyle ABD Kongre Kütüphanesi tarafından kalıcı olarak korunmak üzere seçildi. Kayıtlara alınan tek müzik videosu olma özelliğini koruyor.

Jackson'ın 'Thriller' klibi ve provaları sırasında giydiği siyah deri mokasen ayakkabılar da satışa çıkarılıyor ve tahmini fiyatı 30 bin ila 50 bin dolar arasında olacak.

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CEKET DÜNYAYI GEZECEK

Aralık ayındaki ABD'de yapılacak canlı satışlardan önce, seçilmiş önemli hatıra parçaları uluslararası bir tura çıkacak. Sergi, Los Angeles'taki Julien's Müzayede Evi'nde 7 Ekim'de başladı, 9-12 Ekim tarihleri ​​arasında Japonya'nın Osaka şehrinde sergilenecek. Kasım ayında Formula 1 haftası boyunca Abu Dabi'de sergilenecek olan eşyalar için 8 ve 9 Aralık tarihlerinde Los Angeles'ta açık artırma düzenlenecek.