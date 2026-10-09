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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yangını görünce kalp krizi geçirdi

        Yangını görünce kalp krizi geçirdi

        Manisa'da, 56 yaşındaki Metin Balcı'nın evinde yangın çıktı. Olay sırasında dışarıda olan Balcı, evinin önüne geldiğinde yangını fark etti. Fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Balcı, yapılan müdahalelere rağmen kalp krizin sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 10:16 Güncelleme:
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        Yangını görünce kalp krizi geçirdi

        Manisa'nın Kula ilçesi, Seyitali Mahallesi'nde, Metin Balcı'ya (56) ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AİLESİ EVDEN TAHLİYE EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Balcı'nın 5 kişilik ailesi ise hızlıca tahliye edildi.

        EVİNDEKİ YANGINI GÖRDÜ FENALAŞTI

        Olay esnasında dışarıda olan Balcı, evinin önüne geldiğinde yangını fark etti. Bu sırada fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Balcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        KALP KRİZİ SONUCU CAN VERDİ

        Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Balcı'nın, bir süre önce belediyeden emekli olduğu öğrenildi.

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        Öte yandan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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