Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.213,58 %0,75
        DOLAR 49,3404 %0,16
        EURO 55,4246 %0,11
        GRAM ALTIN 6.666,59 %1,84
        BITCOIN 82.314,00 %0,69
        FAİZ 39,75 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 95,97 %2,36
        GBP/TRY 65,3416 %-0,03
        EUR/USD 1,1233 %0,20
        BRENT PETROL 101,48 %-1,10
        ÇEYREK ALTIN 10.899,87 %1,84
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme: Denetim şartları değişti, cezalar belli oldu

        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme: Denetim şartları değişti, cezalar belli oldu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle araç muayene istasyonlarının denetim esasları ve yaptırımları yeniden belirlendi. Yükümlülüklere uymayan işletmecilere 17 bin 376 TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 07:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti.

        9 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının denetimine ilişkin hükümler ve bazı idari şartlar yeniden belirlendi.

        DENETİM BAKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK

        Yeni düzenlemeye göre araç muayene istasyonlarının denetimi, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

        Yönetmelikte ayrıca, işletme belgesiyle yetkilendirilen ancak belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.

        REKLAM

        CEZALAR 17 BİN 376 TL’DEN BAŞLIYOR

        Düzenlemeye göre bazı yükümlülüklere aykırılık halinde 17 bin 376 TL idari para cezası uygulanacak.

        Belirlenen diğer ihlaller için cezalar şöyle:

        17.376 TL: Yönetmelikte belirtilen bazı işletme ve çalışma şartlarına aykırılıklar

        43.447 TL: Belirli idari ve operasyonel yükümlülüklere aykırılıklar

        100.000 TL: Daha ağır nitelikteki belirli yükümlülüklere aykırılıklar

        Yönetmelikte sayılan bazı yükümlülüklerin ise “idari şart” olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı.

        Yönetmelik değişikliği, 9 Ekim 2026 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

        Düzenlemenin hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #denetleme
        #Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti
        Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Sigortalı işçi sayısı artıyor
        Sigortalı işçi sayısı artıyor
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        2 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde.
        2 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde.
        Uzmanlar uyardı
        Uzmanlar uyardı
        Almanya ortak tank projesinden çekildi
        Almanya ortak tank projesinden çekildi
        Necla Uygur vefat etti
        Necla Uygur vefat etti
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        20 yıl önce kaybolmuştu, Rıza Güzel’in izine ulaşıldı
        20 yıl önce kaybolmuştu, Rıza Güzel’in izine ulaşıldı
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        İzleme Komisyonunda 3 seçenek masada
        İzleme Komisyonunda 3 seçenek masada
        İran'a yönelik saldırı planı iddiası
        İran'a yönelik saldırı planı iddiası
        Fon teklifinde ara ödeme düzenlemesi
        Fon teklifinde ara ödeme düzenlemesi
        OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan çağrı
        OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan çağrı
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı