Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme: Denetim şartları değişti, cezalar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti.

9 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının denetimine ilişkin hükümler ve bazı idari şartlar yeniden belirlendi.

DENETİM BAKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre araç muayene istasyonlarının denetimi, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Yönetmelikte ayrıca, işletme belgesiyle yetkilendirilen ancak belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.

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CEZALAR 17 BİN 376 TL’DEN BAŞLIYOR

Düzenlemeye göre bazı yükümlülüklere aykırılık halinde 17 bin 376 TL idari para cezası uygulanacak.

Belirlenen diğer ihlaller için cezalar şöyle:

17.376 TL: Yönetmelikte belirtilen bazı işletme ve çalışma şartlarına aykırılıklar

43.447 TL: Belirli idari ve operasyonel yükümlülüklere aykırılıklar

100.000 TL: Daha ağır nitelikteki belirli yükümlülüklere aykırılıklar

Yönetmelikte sayılan bazı yükümlülüklerin ise “idari şart” olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı.

Yönetmelik değişikliği, 9 Ekim 2026 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütecek.