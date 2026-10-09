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        Haberler Gündem 3. Sayfa 41 bıçak darbesine ceza yağdı

        41 bıçak darbesine ceza yağdı

        Kayseri'de, boşanma aşamasındaki karısını öldürmek için gittiği apartmanda, bina görevlisinin eşi Melek Gül'ü, 41 bıçak darbesiyle öldüren emekli başçavuş İhsan Şahan, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Şahan'a ceza yağdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 07:46 Güncelleme:
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        41 bıçak darbesine ceza yağdı

        Kayseri’de, 8 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda; boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşini öldürmek için gittiği apartmanda, bina görevlisinin karısı Melek Gül’ü 41 bıçak darbesi ile öldüren emekli başçavuş İlhan Ş.'nin yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

        "CEZANIZA RAZIYIM" DEDİ

        İHA'da yer alan habere göre Melek Gül’ün öldürülmesinin yanı sıra boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.’yi öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan İlhan Şahan'ın karar aşaması öncesindeki son sözleri; "Ne ceza gerekiyorsa, acısını dindirme adına ne gerekiyorsa onun olmasını talep ediyorum. Cezanıza razıyım" oldu.

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        OLAYDAN ÖNCE İLAÇ ALMIŞ

        AA'daki habere göre sanık İlhan Şahan, savunmasında, hasta olduğunu öne sürerek, intihar etmek amacıyla olaydan bir gün önce çok sayıda ilaç içtiğini ileri sürdü.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İlhan Şahan hakkında; Melek Gül’e yönelik kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 1 yıl 6 ay hapis, eşi Y.'Ş.'ye yönelik öldürmeye teşebbüsü suçundan ise 14 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

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