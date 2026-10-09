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        Haberler Spor Futbol TFF'de kritik toplantı! Seçim kararı alınabilir

        TFF'de kritik toplantı! Seçim kararı alınabilir

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'hakemler dosyası' soruşturmasının ardından yönetim kurulunda yaşanan istifalar sonrası bugün olağanüstü toplanacak. Saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek TFF Yönetim Kurulu toplantısında 'olağanüstü seçim' gündeminin de yer alacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        TFF'de kritik toplantı

        'Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Soruşturma kapsamında ayrıca Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı almıştı.

        OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI ÇIKABİLİR

        Türk futbolu adına kritik önem taşıyan toplantı bugün saat 14.00'te başlayacak. TFF'nin Riva'daki genel merkezinde gerçekleştirilecek toplantıda TFF Yönetim Kurulu'nun 'olağanüstü seçim' kararı alabileceği öğrenildi.

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        YÖNETİMDEN 2 İSİM İSTİFA ETTİ

        MHK ve hakemlere yönelik soruşturma ve tutuklamaların ardından TFF Yönetim Kurulu'ndan 2 isim istifa etti. Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan istifa etti.

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da istifa ederek görevinden ayrıldı.

        Tutuklanmasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Öte yandan MHK VAR Koordinatörü olarak görev yapan Yaşar Kemal Uğurlu da istifa kararı almıştı.

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        #TFF
        #ibrahim hacıosmanoğlu
        #MHK
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