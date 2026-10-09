Dilber Ay'ın kızından İbrahim Karakaş'a tepki
2019'da vefat eden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın, İzmirli estetisyen Müge Zopun ile evlendiği ortaya çıktı. Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik, Karakaş'ın "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim" sözlerine tepki gösterdi
Şarkıcı Dilber Ay 2019 yılında, 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Eşi İbrahim Karakaş uzun süre yas tuttuğunu söylemişti.
61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile tanıştı. Geçen ay dünyaevine çiftten Karakaş, evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Karakaş, zorlu sürecin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" dedi.
Müge Zopun ise "Dilber Hanım’ı çok severdim, çok saygı duyardım. Vefatına da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, keşke yaşasaydı. Ben ona gerçekten büyük saygı duyuyorum. İbrahim’in her zaman arkasındayım. Birbirimize ömrümüzün sonuna kadar her şekilde varız. O bana, ben ona destek oldum" diye konuştu.
"SEN 7 YILDIR EVLİSİN ZATEN"
Tüm bu yaşananların ardından Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik, Karakaş'a sert tepki göstererek, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge hanımı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" ifadelerini kullandı.