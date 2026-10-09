Dilber Ay'ın kızından İbrahim Karakaş'a tepki

Müge Zopun ise "Dilber Hanım’ı çok severdim, çok saygı duyardım. Vefatına da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, keşke yaşasaydı. Ben ona gerçekten büyük saygı duyuyorum. İbrahim’in her zaman arkasındayım. Birbirimize ömrümüzün sonuna kadar her şekilde varız. O bana, ben ona destek oldum" diye konuştu.