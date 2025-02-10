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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 07:20 Güncelleme: 10.02.2025 - 07:20
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        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak" diye konuşan Trump, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söyledi.

        KANADA İLE MEKSİKA’DA TARİFELERE TABİ OLACAK

        Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.

        Salı veya çarşamba günü ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak" ifadesini kullandı.

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