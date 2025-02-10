Gözlerinizi dört açmaya hazır olun! Bu görseller arasındaki farkları bulmak sandığınızdan çok daha zor!
Gözlerinizi dört açmaya hazır olun! Görseller arasındaki küçük farkları bulmak, bazen sandığınızdan çok daha zor olabilir. Detayları kaçırmadan analiz edebilir misiniz? İşte dikkat testi niteliğindeki bu görseller ve farkları keşfetmenin püf noktaları...
Giriş: 10.02.2025 - 07:30 Güncelleme: 10.02.2025 - 07:30
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1. Hangi gölge tam olarak eşleşiyor?
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2. Farklı olan detayı görüyor musunuz?
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3. İki resim arasındaki farkları bulabilir misiniz?
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4. İki resim arasındaki farkları bulabilir misiniz?
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5. Farklı olan hangisi?
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6. Bu kareler arasında biri diğerlerinden farklı! Peki hangisi?
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7. İki resim arasında kaç fark olduğunu bulabilir misiniz?
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8. Diğerlerinden farklı olan hangisi?