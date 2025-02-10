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        Haberler Dünya Amerika Trump, Musk'tan Eğitim ve Savunma Bakanlıklarını araştırmasını isteyecek | Dış Haberler

        Trump, Musk'tan Eğitim ve Savunma Bakanlıklarını araştırmasını isteyecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'a, Eğitim ve Savunma Bakanlıkları'ndaki israfı araştırması talimatını vereceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 00:00 Güncelleme: 10.02.2025 - 00:00
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        Trump'tan Musk'a yeni talimatlar
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        ABD Başkanı Trump, Fox News'in sunucusu Bret Baier ile yaptığı özel Super Bowl öncesi röportajda, ünlü milyarder girişimcinin bürokrasiyi azaltma sözünü yerine getirmede güvenilir bir müttefik olduğunu söyledi.

        Trump "O bundan bir kazanç sağlamıyor. Hatta bunu yapmaya nasıl zaman ayırabildiğini merak ediyorum" dedi.

        Trump "Çok yakında ona söyleyeceğim… Gidip Eğitim Bakanlığı'nı kontrol etsin. Aynı şeyi orada da bulacak. Sonra orduya geçeceğim. Hadi orduyu kontrol edelim. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ve suistimal tespit edeceğiz ve halk beni bunun için seçti." açıklamasında bulundu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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