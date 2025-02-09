Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Murat Sancak HT Spor'a anlattı

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, gündem yaratan maçın ardından HT Spor'a konuştu.

Sahadan çekilme kararının nedenini anlatan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Görünen köy kılavuz istemez. Bazı kendini bilmezler, 'Galatasaray'a karşı komplo yapıldı' bilmem ne diyorlar... Bıraksınlar bu işleri! Galatasaray büyük camiadır, Fenerbahçe de büyük camiadır. Galatasaray'ın bugünkü penaltıya da ihtiyacı yoktu. Ama biz bir şeye işaret etmek için bu hareketi yaptık. Evlere şenlik, görüyorsunuz yani. VAR'dan izleme uyarısı gelmeyince kulübedeki arkadaşı aradım. Hocayla istişare yaptık. Ama bu arada durduramıyorlar maçı. Dördüncü hakeme diyorlar ki 'Hocam durdurun, çekeceğiz takımı'... Oralı bile olmuyor dördüncü hakem. O yüzden uzadı böyle."

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"TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NU ARADIM"

"Sahadan çekilme kararıyla ilgili önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na bilgi verdim. Telefon açtım kendisine, 'Başkanım takımı çekiyorum, haberiniz olsun' dedim. Bu yapılan operasyon TFF ve MHK'ye yapılmıştır. VAR'dakilerin yabancı olduğuna bakmayın. Çünkü bu operasyonu çekenlerin, oralara kadar elleri uzuyor. Hakemlerin yerinde olsam Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetmem."

🎙️ Murat Sancak: TFF Başkanına gidip "Takımı çekiyorum, haberin olsun." dedim. pic.twitter.com/SAelpFUszZ — HT Spor (@HTSpor) February 9, 2025

Öte yandan Okan Buruk'un sahadan çıkarken Adana Demirsporlu Yusuf Barasi'ye küfür ettiğini iddia eden Murat Sancak'a Okan Buruk, "Murat Sancak’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" sözleriyle yanıt vermişti.

OKAN BURUK'A TEPKİ: RAKİP TAKIMIN OYUNCULARINA O HAREKETİ YAPAMAZSIN!

Okan Buruk'un açıklamasına da HT Spor canlı yayınında cevap veren Sancak, "Okan Hoca'nın nereye mensup olduğunu eskiler bilir. Bu işleri onlar benden daha iyi biliyorlar. Beni konuşturmasın Okan efendi! Büyük camianın hocasıdır, otursun oturduğu yerde! Galatasaray'ın tarihine geçecek, 2 sefer üst üste şampiyon yapmıştır. Okan Hoca'nın bu işlerin içerisinde olmaması lazım. Hakaret olmasa bile sen o hareketi yapamazsın kardeşim! Sen kendi oyuncularına yaparsın bunu. Rakip takımın oyuncularına 'Hadi içeriye girin' diyemezsin." ifadelerini kullandı.

🎙️ Murat Sancak: "Okan Buruk beni konuşturmasın, onun nereye mensup olduğunu eskiler bilir. Bu işleri onlar benden daha iyi biliyorlar. Büyük camianın hocası, otursun oturduğu yerde!" pic.twitter.com/x5vHtP7oAd — HT Spor (@HTSpor) February 9, 2025

Murat Sancak, maçtan çekilme kararı sonrası ortaya atılan iddialar için ise, "Ben kellemi hiç kimseye kiraya vermedim, vermem! Ne Ali Koç'un gücü yeter beni almaya ne de Dursun Özbek'in! Yok senaryoymuş yok bilmem neymiş, bırakın bu işleri!" diye konuştu.