Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Çanakkale'de deve güreşi cinayeti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!

        Çanakkale'de, 20 yaşındaki Yalçın Can Ö., Ezine ilçesinde gerçekleşmesi planlanan deve güreşleri öncesinde, kendisi gibi devecilik yapan 29 yaşındaki Kerim Özdemir'i tabancayla vurarak öldürdü. İkili arasındaki husumetin nedeninin, deve ticaretinden kaynaklanan alacak verecek meselesi olduğu ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 08:19 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale'de olay, Ezine ilçesinde meydana geldi. İlçede gerçekleştirilecek deve güreşleri öncesi arkadaşları ile düzenlenen eğlenceye katılan Kerim Özdemir (29), gelen telefon ile arkadaşlarının yanından ayrıldı.

        KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        DHA'daki habere göre kendisinden haber alamayan arkadaşları merak edip, Özdemir’i aramaya çıktı. Kerim Özdemir, arkadaşları tarafından kanlar içinde bulundu.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma Özdemir'in Ayvacık ilçesinden gelen, başka bir deveci Yalçın Can Ö. (20) tarafından çıkan tartışmada öldürüldüğünü belirledi. Yalçın Can Ö., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI

        Kavganın Kerim Özdemir ve Yalçın Can Ö.'nün arasındaki deve ticaretinden kalan alacak meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Öte yandan, ilçede dün yapılması planlanan deve güreşleri iptal edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Mucizevi etkileri olan probiyotik nelerde var?
        Mucizevi etkileri olan probiyotik nelerde var?
        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı
        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı