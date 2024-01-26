Fransa'da çiftçilerin protestosu sürüyor: Eylemler kontrolden çıkabilir uyarısı!
Fransa'da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçilerin bazı kentlerde başlattıkları yol ve otoyolları kesme eylemi sürüyor. Eylemlerde dün 2 kişi daha yaralanırken, istihbarat servisleri eylemlerin kontrolden çıkma riskinin bulunduğu bildirdi
Fransa'da çiftçi protestoları devam ediyor.
Vergi politikaları ve düşen gelirler sebebiyle zor durumda olan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarına karşı tepkilerini göstermek amacıyla Albonda, Lyon ile Marsilya'yı bağlayan A7 Otoyolunu traktörlerle kapattı.
Gelirlerinin azlığından şikayetçi olan çiftçiler, günlerdir Toulouse, Beauvais ve Agen gibi kentlerde yol ve otoyolları keserek hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, güneydeki Occitanie bölgesinde bulunan Montauban kentinde otoyol kesme eylemi sırasında seyir halindeki aracın saman balyasına çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çiftçiler, Lyon kentine girişi sağlayan A42 otoyolunu da trafiğe kapattı.
Bretonya bölgesinde balıkçılar da çiftçilerin eylemine destek verdi. Bölgede Rennes kentinde çiftçilerin valilik önünde düzenleyeceği gösterinin kortejine 150 balıkçı da katıldı.
EYLEMLER KONTROLDEN ÇIKABİLİR
İstihbarat servisleri, çiftçilerin eylemlerinin kontrolden çıkma riskinin bulunduğunu belirtti.
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, eylemlerle ilgili durumu görüşmek üzere kabinesiyle bir araya gelecek.
Ariege vilayetinin Pamiers kentinde 23 Ocak'ta çiftçilerin yolu araç trafiğine kapattıkları sırada meydana gelen trafik kazasında aynı aileden iki kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi yaralanmıştı.