Fransa'da çiftçilerin protestosu sürüyor: Eylemler kontrolden çıkabilir uyarısı!

Vergi politikaları ve düşen gelirler sebebiyle zor durumda olan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarına karşı tepkilerini göstermek amacıyla Albonda, Lyon ile Marsilya'yı bağlayan A7 Otoyolunu traktörlerle kapattı.

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Gelirlerinin azlığından şikayetçi olan çiftçiler, günlerdir Toulouse, Beauvais ve Agen gibi kentlerde yol ve otoyolları keserek hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.