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        Haberler Dünya Fransa'da çiftçilerin protestosu sürüyor: Eylemler kontrolden çıkabilir uyarısı!

        Fransa'da çiftçilerin protestosu sürüyor: Eylemler kontrolden çıkabilir uyarısı!

        Fransa'da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçilerin bazı kentlerde başlattıkları yol ve otoyolları kesme eylemi sürüyor. Eylemlerde dün 2 kişi daha yaralanırken, istihbarat servisleri eylemlerin kontrolden çıkma riskinin bulunduğu bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.01.2024 - 08:06 Güncelleme: 26.01.2024 - 08:06
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        Fransa'da çiftçi protestoları devam ediyor.

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        Vergi politikaları ve düşen gelirler sebebiyle zor durumda olan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarına karşı tepkilerini göstermek amacıyla Albonda, Lyon ile Marsilya'yı bağlayan A7 Otoyolunu traktörlerle kapattı.

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        Gelirlerinin azlığından şikayetçi olan çiftçiler, günlerdir Toulouse, Beauvais ve Agen gibi kentlerde yol ve otoyolları keserek hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

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        Ulusal basındaki haberlere göre, güneydeki Occitanie bölgesinde bulunan Montauban kentinde otoyol kesme eylemi sırasında seyir halindeki aracın saman balyasına çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Çiftçiler, Lyon kentine girişi sağlayan A42 otoyolunu da trafiğe kapattı.

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        Bretonya bölgesinde balıkçılar da çiftçilerin eylemine destek verdi. Bölgede Rennes kentinde çiftçilerin valilik önünde düzenleyeceği gösterinin kortejine 150 balıkçı da katıldı.

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        EYLEMLER KONTROLDEN ÇIKABİLİR

        İstihbarat servisleri, çiftçilerin eylemlerinin kontrolden çıkma riskinin bulunduğunu belirtti.

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        Fransa Başbakanı Gabriel Attal, eylemlerle ilgili durumu görüşmek üzere kabinesiyle bir araya gelecek.

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        Ariege vilayetinin Pamiers kentinde 23 Ocak'ta çiftçilerin yolu araç trafiğine kapattıkları sırada meydana gelen trafik kazasında aynı aileden iki kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi yaralanmıştı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Fransa
        #protesto
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