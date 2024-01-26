Galatasaray-İstanbulspor maçı yazar yorumları

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Kerem Aktürkoğlu aynı modu açtı ve penaltıdan sonra bir de frikik golüne imza attı. Nevi şahsına münhasır bir topçu Kerem, ne olursa olsun, nasıl oynarsa oynasın onu "vazgeçilmez" kılan çok sıra dışı özelliklere sahip. Derdi hep rakip kaleyle ve bir şekilde o hedefine ulaşmaktan asla geri adım atmıyor. Aktürkoğlu'nu anlamayabilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ancak takdir etmek zorunda bırakıyor sizi. Tıpkı benim yapmış olduğum gibi. Belki yeteneğin, oyun zekanla değil ama hırsın ve gole adanmışlığınla tüm futbolcular için örnek alınması gereken bir numaralı karaktersin. Helal olsun sana Kerem Aktürkoğlu.

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Mehmet Ayan (Habertürk): Galibiyete rağmen oyun sorunları bitmiş değil. Trabzonspor maçındaki takımdan eser yoktu bu maçta. İstanbulspor’un Trabzonspor’dan daha iyi oynaması bir yana bu takımın İcardi’sizliğe çözüm bulması gerekiyor. Icardi idmansızlığı diye bir gerçek var. Bu gerçeğe uygun davranılmalı. Set oyunu onsuz MAFİŞ! Zaha’nın Trabzon performansını ne zaman nasıl tekrar göreceğiz merak konusu. Ancak TETE’yi artık merak dahi etmiyoruz. Torreira’da da hissedilir geriye gidiş söz konusu. Muslera ve Kerem halen bu takımı taşıyorsa gerçekten çokça düşünmeli G.Saray…