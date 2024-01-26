Beşiktaş'a Matic'te rakip çıktı! Rota yeniden ona döndü!
Ön libero arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a önemli mesafe kat ettiği Nemanja Matic transferinde rakip çıktı. Siyah-beyazlılar, William Carvalho için ise yeniden harekete geçti. İşte orta saha transferinde son gelişmeler
Beşiktaş'ta transferde hareketli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın transferinde önemli aşama kaydettiği Nemanja Matic'e yeni talip çıktı.
Sırp oyuncuyla büyük ölçüde anlaşsa da kulübü Rennes'den bonservisini bedelsiz bırakmasını bekleyen siyah-beyazlılara Fransa'dan bir takım rakip oldu.
Lyon'un Matic için devreye girdiği duyurulurken 2.5 yıllık sözleşme önerildiği ifade edildi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Lyon, Matic'e 2.5 senelik sözleşme teklif ederken bonservisi için Rennes'e 3 milyon Euro ödeyecek
Matic'in menajeriyle görüşüp olumlu yanıt alan Beşiktaş, oyuncunun bonservis sorununu çözmesini bekliyordu.
ROTA YENİDEN OLUŞTURULDU!
İspanyol basını ise Beşiktaş'ın ön libero transferi için rotayı yeniden Real Betis'e kırdığını duyurdu.
Relevo'da yer alan habere göre; Beşiktaş, son birkaç saat içinde William Carvalho için Real Betis ile yeni temaslarda bulundu.
Oyuncuyla bir Rus takımının da ilgilendiği bildirildi.
Beşiktaş'ta listenin ilk sıralarında yer alan Carvalho için ilk girişimlerden sonuç çıkmazken maaş konusundaki pazarlıkları devam ediyor.
ROMEU'DAN KÖTÜ HABER
Öte yandan İspanyol basını, Romeu transferinde Beşiktaş için kötü bir haber verdi.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Oriol Romeu'nun Barcelona'dan ayrılma planı yok.