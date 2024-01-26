Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Matic'te rakip çıktı! Rota yeniden ona döndü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Matic'te rakip çıktı! Rota yeniden ona döndü!

        Ön libero arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a önemli mesafe kat ettiği Nemanja Matic transferinde rakip çıktı. Siyah-beyazlılar, William Carvalho için ise yeniden harekete geçti. İşte orta saha transferinde son gelişmeler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ta transferde hareketli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

        2

        Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın transferinde önemli aşama kaydettiği Nemanja Matic'e yeni talip çıktı.

        3

        Sırp oyuncuyla büyük ölçüde anlaşsa da kulübü Rennes'den bonservisini bedelsiz bırakmasını bekleyen siyah-beyazlılara Fransa'dan bir takım rakip oldu.

        4

        Lyon'un Matic için devreye girdiği duyurulurken 2.5 yıllık sözleşme önerildiği ifade edildi.

        5

        Foot Mercato'da yer alan habere göre; Lyon, Matic'e 2.5 senelik sözleşme teklif ederken bonservisi için Rennes'e 3 milyon Euro ödeyecek

        6

        Matic'in menajeriyle görüşüp olumlu yanıt alan Beşiktaş, oyuncunun bonservis sorununu çözmesini bekliyordu.

        7

        ROTA YENİDEN OLUŞTURULDU!

        İspanyol basını ise Beşiktaş'ın ön libero transferi için rotayı yeniden Real Betis'e kırdığını duyurdu.

        8

        Relevo'da yer alan habere göre; Beşiktaş, son birkaç saat içinde William Carvalho için Real Betis ile yeni temaslarda bulundu.

        9

        Oyuncuyla bir Rus takımının da ilgilendiği bildirildi.

        10

        Beşiktaş'ta listenin ilk sıralarında yer alan Carvalho için ilk girişimlerden sonuç çıkmazken maaş konusundaki pazarlıkları devam ediyor.

        11

        ROMEU'DAN KÖTÜ HABER

        Öte yandan İspanyol basını, Romeu transferinde Beşiktaş için kötü bir haber verdi.

        12

        Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Oriol Romeu'nun Barcelona'dan ayrılma planı yok.

        13

        32 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kalmak istiyor.

        14

        Habere göre Teknik direktör Xavi de Romeu'nun gitmesini istemiyor.

        15

        Beşiktaş'ın Romeu için Barcelona'ya 2 milyon Euro önerdiği ileri sürülmüştü.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Sacha Boey gelişme!
        Sacha Boey gelişme!
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!