Antalyaspor - Galatasaray maçı hakem yorumları

Deniz Çoban: VAR'ın karışmamasını ben de anlayabiliyorum. Açık ve net penaltı. Oyuncu da etkileniyor. Hangi oyuncu bu etkiden düşmez? Daha başka nasıl penaltı olur, bilmiyorum. Penaltının basiti, zoru olmaz. Bu penaltı olmazsa, başka hiçbir pozisyon penaltı olmaz.

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MUSLERA - BUKSA POZİSYONU

SORU: 25. dakikada Buksa'nın Muslera'ya müdahalesinde kart verilmemesi doğru mu?

Bahattin Duran: "Buksa'ya net bir sarı kart olmalı. Muslera'nın canı yandı ama onun da hareketi sarı kart. Sonrasında 'Bravo' diyor ve alkışlıyor. Muslera'ya ikinci sarı ve kırmızı kart çıkmalıydı. Bu alkışlamayı kimse görmedi mi? Görülmediyse çok büyük eksiklik. Sarı kart pozisyonu olduğu için VAR da devreye giremez."

Deniz Çoban: "Bu harekete kırmızı kart diyenler var. Bir hareket yaralayıcı ve gaddarca yapışmışsa kırmızı. Buksa bastıktan sonra ayağını çekiyor. Bileğe doğru çıkmıyor, ayakta kalıyor. Kırmızı kart diyemem. Zorbay Küçük devre arası Muslera'ya 'Görmedim' dedi ama görmediği pozisyona faul çaldı. Oyuncu isyan etti. Ama oyun kuralları çerçevesinde cezalandırılır. Zorbay sarı kartı çıkardığında mahcubiyetle, kırılarak gösteriyor. Bu beden dili de bir hakeme yakışmıyor. Zorbay Küçük olayları buraya getirdi ama Muslera birinci ve ikinci sarı kartı hak etti. Oyuncan ihracı gerekirdi."