Antik Yunan efsanesi gerçek mi? Yunan mitolojisindeki Amazon kadın savaşçıları gerçekten var mıydı?

Modern tarihçiler, ilk kez M.Ö. sekizinci yüzyılda şair Homer tarafından belgelenen Amazonların hayal ürünü olduğunu varsayıyordu. Ancak 1990'larda arkeologlar aynı bölgedeki savaşçı mezarlarına gömülü antik kadın iskeletlerini tespit etmeye başladı.

Aynı zamanda " Amazonlar: Yaşıyor ve Yaşar" kitabının da yazarı olan Mayor, "Arkeoloji sayesinde, bir zamanlar fantezi olduğu düşünülen Amazon mitlerinin, efsanevi Amazonların tarihsel karşılıkları olan bozkır göçebe kadınları hakkında doğru ayrıntılar içerdiğini artık biliyoruz." Antik Dünyadaki Savaşçı Kadınların Efsaneleri " (Princeton University Press, 2014), bir e-postada WordsSideKick.com'a anlattı.

Stanford Üniversitesi Klasikler bölümü nde ve Bilim Tarihi Programı nda araştırma görevlisi olan Adrienne Mayor 'a göre, kemiklerine ok uçları yerleştirilmiş bazı iskeletler bulundu ve Amazonların antik Yunan sanat eserlerinde kullandıkları silahlarla eşleşen silahlarla gömüldüler.

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Bu göçebe savaşçılar, binicilik ve okçulukta usta olan İskitler olarak bilinen eski bir kabile grubunun parçasıydı. Belediye Başkanı, 2015 yılında Yabancı İlişkiler dergisinde, Avrasya bozkırlarında, Karadeniz'den Çin'e kadar uzanan geniş bir bölgede, MÖ 700'den MS 500'e kadar yaşadıklarını yazmıştı.

İskitler sert çekirdekli bir halktı; British Museum'a göre, aşırı miktarda seyreltilmemiş şarap içmeleri (şarabı suyla karıştıran Yunanlıların aksine), fermente kısrak sütü içmeleri ve hatta kenevirle kafayı bulmalarıyla ünlüydüler. Müzeye göre, donmuş toprakta saklanan mumyalanmış İskitlerin donmuş bedenleri, üzerlerinde ağır hayvan dövmeleri bulunduğunu ortaya koyuyor.