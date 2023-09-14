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        Haberler Yaşam Antik Yunan efsanesi gerçek mi? Yunan mitolojisindeki Amazon kadın savaşçıları gerçekten var mıydı?

        Antik Yunan efsanesi gerçek mi? Yunan mitolojisindeki Amazon kadın savaşçıları gerçekten var mıydı?

        Antik Yunan mitolojisindeki Amazonlar, Karadeniz çevresinde İskit olarak bilinen geniş bir bölgede dolaştıkları söylenen vahşi kadın savaşçılar olarak tasvir ediliyor. Peki bu dillere destan Antik Yunan efsanesi gerçek miydi? Yoksa bunlar Afrodit'in denize atılan cinsel organdan çıkması ya da Jason'ın altın bir postu çalması gibi diğer Yunan mitleri kadar uydurma mıydı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:31
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        *Fotoğraf temsilidir.

        Modern tarihçiler, ilk kez M.Ö. sekizinci yüzyılda şair Homer tarafından belgelenen Amazonların hayal ürünü olduğunu varsayıyordu. Ancak 1990'larda arkeologlar aynı bölgedeki savaşçı mezarlarına gömülü antik kadın iskeletlerini tespit etmeye başladı.

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        Stanford Üniversitesi Klasikler bölümünde ve Bilim Tarihi Programında araştırma görevlisi olan Adrienne Mayor'a göre, kemiklerine ok uçları yerleştirilmiş bazı iskeletler bulundu ve Amazonların antik Yunan sanat eserlerinde kullandıkları silahlarla eşleşen silahlarla gömüldüler.

        Aynı zamanda " Amazonlar: Yaşıyor ve Yaşar" kitabının da yazarı olan Mayor, "Arkeoloji sayesinde, bir zamanlar fantezi olduğu düşünülen Amazon mitlerinin, efsanevi Amazonların tarihsel karşılıkları olan bozkır göçebe kadınları hakkında doğru ayrıntılar içerdiğini artık biliyoruz." Antik Dünyadaki Savaşçı Kadınların Efsaneleri " (Princeton University Press, 2014), bir e-postada WordsSideKick.com'a anlattı.

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        Bu göçebe savaşçılar, binicilik ve okçulukta usta olan İskitler olarak bilinen eski bir kabile grubunun parçasıydı. Belediye Başkanı, 2015 yılında Yabancı İlişkiler dergisinde, Avrasya bozkırlarında, Karadeniz'den Çin'e kadar uzanan geniş bir bölgede, MÖ 700'den MS 500'e kadar yaşadıklarını yazmıştı.

        İskitler sert çekirdekli bir halktı; British Museum'a göre, aşırı miktarda seyreltilmemiş şarap içmeleri (şarabı suyla karıştıran Yunanlıların aksine), fermente kısrak sütü içmeleri ve hatta kenevirle kafayı bulmalarıyla ünlüydüler. Müzeye göre, donmuş toprakta saklanan mumyalanmış İskitlerin donmuş bedenleri, üzerlerinde ağır hayvan dövmeleri bulunduğunu ortaya koyuyor.

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        İskit toplumları, Yunan mitindeki gibi yalnızca kadınlardan oluşmuyordu; sadece erkekler gibi yaşayan kadın üyeleri içeriyordu. Aslında İskit kadınlarının bir kısmı (hepsi değil) avlanma ve savaşta erkeklere katılıyordu.

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        Mayor, WordsSideKick.com'a "Bozkırlardaki kızların ve kadınların tıpkı kardeşleri gibi ata binmeyi ve ok atmayı öğrendiklerini bilmek heyecan verici" dedi. Zorlu bozkır topraklarında sürekli düşman tehdidi altında ilerleyen küçük bir grup için, yaş ve cinsiyete bakılmaksızın herkesin savunma ve baskınlara yardım etmesinin mantıklı olduğunu açıkladı.

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        Mayor'un Dışişleri'ndeki makalesine göre İskit mezarlıklarında 10 yaşında genç ve 45 yaşında aktif kadın savaşçılar bulundu. Mayor, WordsSideKick.com'a şunları söyledi: "Arkeologlar şu ana kadar atları ve silahlarıyla birlikte gömülü 300'den fazla savaşçı kadın kalıntısı tespit etti ve her yıl daha fazlası keşfediliyor."

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        *Fotoğraf temsilidir.

        Kadınların savaşa ve avlanmaya katılmasını sağlayan tek grup İskitler değildi ve Amazonlar ve Amazon benzeri kadınlar hakkında hikayeler anlatan tek halk da Yunanlılar değildi.

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        Mayor, "Antik Roma, Mısır, Kuzey Afrika, Arabistan, Mezopotamya, İran, Orta Asya, Hindistan ve Çin'den Amazon benzeri kadınlar hakkında bazıları hayali, bazıları gerçeğe dayanan heyecan verici hikayeler vardı" dedi. "Ve savaşa giden kadınlar, Vietnam'dan Viking topraklarına, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki kültürlerde var oldu."

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        Güney Amerika'daki Amazon nehrinin adı böyle bir hikayeyle bağlantılı. Britannica Ansiklopedisi'ne göre, 1541'de Amazon'u keşfeden ilk Avrupalı ​​olarak anılan İspanyol askeri Francisco de Orellana, nehre adını, şu anda kökenlerini bildiğimiz mitolojik Amazon savaşçılarıyla karşılaştırdığı kadın savaşçıların saldırısına uğradıktan sonra verdi. İskitler üzerinde.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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