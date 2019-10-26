Elmas üretimine odaklanan bir girişim olan Appsilon Enterprise, 1 milyon euro tutarında yeni yatırım aldığını duyurdu. Ekosistemdeki yatırımları ile bilinen Hande Enes’in öncülük ettiği yatırım turu ile birlikte girişimin toplam yatırım miktarının 2.5 milyon euroya çıktığı açıklandı.

2017 yılında kurulan ve laboratuvar ortamında elmas sentezi gerçekleştiren Appsilon Enterprise, daha önce de 1.5 milyon euroluk çekirdek yatırı almıştı.

Girişimin laboratuvarda ürettiği elmasın, mücevherat sektörünün yanı sıra savunma sanayi, sağlık, endüstri ve elektronik alanlarında da kullanılabildiği kaydedildi.

AR-GE SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK

Appsilon'un, elmas üretim süreçlerindeki teknolojisi sayesinde ürettiği elmasın özelliklerini de kontrol edebildiği ve bu sayede özellikle yüksek teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan malzemenin üretimini sağlayabildiği kaydedildi.

Girişimim, Amerika, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İsrail, Hindistan, Hong Kong gibi elmas merkezlerine ihracat yaptığı belirtiliyor.

Appsilon aldığı yeni yatırımla birlikte Ar-Ge süreçlerini hızlandırarak elmas teknolojisi alanında dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden birisi olmak ve ürünleriyle başarı sağladığı alanlarda daha da güçlenmek istediği bilgisi paylaşıldı.

Hedeflediği Seri A turunun da hazırlıklarını yapan girişimin, yeni yatırım turuyla birlikte üretim kapasitesini artırmayı planladığı aktarıldı.