'Araç bulmak bu yıl daha kolay olacak'

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Koronavirüs salgınının ilk döneminde otomotiv üretiminin durmasıyla doğan arz-talep dengesizliği, otomotiv sektörüne sert bir fren yaptırmıştı. Sektör temsilcileri, son dönemde üretimlerin hız kazanması ve tedarik sorununun azalması ile 2021'de araç bulmanın geçen yılki gibi bir sorun haline gelmeyeceğini belirtiliyor.

Gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan araç kiralama firması Europcar'ın Türkiye distribütörü ASF Otomotiv'in Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, "2020 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 772 bin 778 adetlik bir satış gerçekleştirdi ki bu yıl da paralel bir satış öngörümüz var. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl dünya genelinde otomobil ve yedek parça konularında tedarik sorunları yaşanmıştı. Tüketiciler bu yıl hem yerli hem ithal araç bulunurluğu daha iyi seviyede olacağı için istediği marka ve ürüne çok daha kolay ulaşabilir hale gelecek" dedi.

2021 yılında müşteri eğilimlerini ve hangi segmentlerin dikkat çekeceğini de değerlendiren Fidan, "Yerli araç üreten markalar ÖTV matrahında yüzde 50’de kalmak için mücadele verirken, tüketici için yerli üretim olan araçlar hala büyük bir fırsat sunuyor. ÖTV zammı üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini söyleyebiliriz. Bazı markalarda bireysel müşteriler uzun dönem kiralamayı yapabilir duruma geldi. Bu nedenle pazarın 2021 yılında büyüyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekim ayının son çeyreği itibarıyla ikinci el araç pazarında arzın artmasıyla yaklaşık 2 ayda fiyatlarda yüzde 15’lik bir düşüş yaşandığını hatırlatan Fidan, "Müşterilerin alım maliyetinin düşmesi nedeniyle ikinci el otomobil almak için oldukça doğru bir zaman" dedi.

Fidan, online siparişlerin ve görüntülü araç tanıtımının da 2021’de yükselen bir trend olacağını kaydetti.