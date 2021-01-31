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Araç kiralama sektörü vites yükseltti

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Operasyonel araç kiralama sektörünün 2020 yılını toplamda 9 milyar TL yatırım, 44 bin adet yeni araç alımı ve 245 bin adetlik araç parkı büyüklüğü ile kapattığını tahmin ediyorum." dedi.

Araç kiralama sektörü vites yükseltti
HABERTURK.COM

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Operasyonel araç kiralama sektörünün 2020 yılını toplamda 9 milyar TL yatırım, 44 bin adet yeni araç alımı ve 245 bin adetlik araç parkı büyüklüğü ile kapattığını tahmin ediyorum." dedi.

Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok sektörü etkilediği gibi operasyonel araç kiralama sektörünü de etkilediğini, salgının getirdiği belirsizlik ve artan araç maliyetlerinin bazı şirketlerin uzun dönem araç kiralama taleplerini bir miktar ertelemesine neden olduğunu söyledi.

Salgının önemini ortaya çıkardığı unsurlardan birinin de "tasarruf" olduğuna işaret eden Ekici, "Tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisi, bu dönemde operasyonel kiralama yöntemiyle edindiği mevcut araçlarını yenilemek yerine bu araçların kira sürelerini uzatmak istiyor. Mevzuat gereği sektör olarak 48 aydan uzun süreli araç kiralaması yapamamaktayız. Bu durumun aşılması için ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerimizi halen sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Sektörün yatırımlarına değinen Ekici, "Operasyonel araç kiralama sektörünün 2020 yılını toplamda 9 milyar TL yatırım, 44 bin adet yeni araç alımı ve 245 bin adetlik araç parkı büyüklüğü ile kapattığını tahmin ediyorum." dedi.

Operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkının yüzde 50,7 gibi önemli bir kısmının kompakt sınıf (C segmenti) araçlardan oluştuğunu aktaran Ekici, sektörün araç parkının yaklaşık yüzde 90'ını dizel araçların oluşturduğunu ve otomatik vitesli araçların payının ise yüzde 65 olduğunu bildirdi.

TALEP YERLİ VE DÜŞÜK SEGMENT ARAÇLARA KAYIYOR

İnan Ekici, ÖTV düzenlemesi ve faiz konusundaki beklentilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Kur hareketleri, güncel olarak yükselme eğilimi gösteren kredi faiz oranları ve yeni ÖTV düzenlemesi, yeni araç edinme maliyetlerinde önemli artışlara neden oldu. ÖTV matrahı baremlerinde yapılan son değişiklik ise dengeleri değiştirdi. ÖTV baremlerinde bir düzenleme bekliyorduk. Bununla birlikte bazı segmentlerde yüzdesel artış beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Dolayısıyla da yine aynı segmentlerde araç kiralama ve satın alma fiyatlarını zorlayıcı bir hale getirdi. Kiralamada talebin, yerli ve düşük segmentteki araçlara kaymakta olduğunu söyleyebiliriz."

TOKKDER Başkanı Ekici, günlük araç kiralama sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Günlük araç kiralama sektörü için 2020 yılının kapanma tedbirlerinin etkisiyle zorluklarla geçtiğini anlatan Ekici, şunları kaydetti:

"2020 yılı yüksek sezonunda turizmin Kovid-19 etkisi ile önemli ölçüde düşmüş olması ve bizlerin de yüksek sezonda ağırlıklı cirolarımızı yapmamız nedeniyle 2020 yüksek sezonunda sektörümüz, önceki yılların yüksek sezon iş hacmine ulaşamadı. Buna rağmen günlük araç kiralama sektörü, yeni normalde bireylerin mobilite ihtiyaçlarına cevap vermesiyle önemli bir rol oynadı. Bu çerçevede, 2020 yılında havalimanı dışındaki şehir ofislerinin ağırlıklarının bir miktar arttığını gözlemledik. Bireylerin izole, hijyen standartları yüksek ve kontrollü ulaşım ihtiyacıyla yeni dünyada ulaşım tercihleri değişti. Şehir içi ulaşımda toplu taşımaya; şehirler arası yolculuklarda ise uçak, tren ve otobüs taşımacılığına olan talebin belirli bir oranı bireysel ulaşıma kaydı. Bu ise araç kiralama ve araç paylaşımı sektörleri için pandemi dönemi etkilerini bir miktar azalttı."

SALGININ SEYRİ BELİRLEYİCİ OLACAK

İnan Ekici, 2021 yılı için operasyonel araç kiralama sektöründeki gidişatta salgının seyrinin belirleyici olacağını vurguladı.

Ekici, "Kovid-19 pandemisinin alınan önlemler ve aşı uygulamaları sayesinde kontrol altına alınarak hayatımızı bu düzeyde etkilemeyeceğini, ekonomilerin toparlanma sürecine gireceğini, ekonomik aktivitenin hızlanacağını, buna bağlı olarak verimlilik adına sunduğu avantajlardan ötürü operasyonel araç kiralamanın; hijyenik, izole ulaşım sağlaması ve seyahat etmeye olan özlem nedeniyle de kısa dönem araç kiralamanın tercih unsurları olacağını düşünüyorum. 2021, kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı olacak." ifadelerini kullandı.

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