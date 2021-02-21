Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
ABONE OL

Araç kiralama sektörü yüzde 5.6 daraldı

Operasyonel araç kiralama sektörü, geçen yıl Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 9,4'ü olan 57 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 2020'de 39,6 milyar lira oldu. 2019'a göre yüzde 5,6 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı 263 bin adet olarak gerçekleşti. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "2021, kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı olacak" dedi

Araç kiralama sektörü yüzde 5.6 daraldı
AA

Operasyonel araç kiralama sektörü, geçen yıl Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 9,4'ü olan 57 bin 500 adet aracı filosuna kattı.

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER),bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliğiyle hazırladığı ve 2020 yılı sonuçlarını içeren "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü geçen yıl Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 9,4'ü olan 57 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Bu dönemde sektörün aktif büyüklüğü 39,6 milyar TL oldu.

Geçen yıl 2019'a göre yüzde 5,6 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adede düştü. Sektörün 2019 sonundaki araç parkı 279 bin adet olmuştu.

RENAULT LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

TOKKDER raporuna göre, 2020 yılında Renault yüzde 24,4 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'yu, yüzde 15,2 ile Fiat, yüzde 11,7 ile Ford ve yüzde 11,6 ile Volkswagen markaları takip etti.

Söz konusu dönemde sektörün araç parkının yüzde 50,8'i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26,7 ve üst-orta sınıf araçlar 12,9 pay aldı. SUV gövde tipli araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.

Sektörün araç parkının yüzde 86,4'ünü dizel araçlar oluştururken, otomatik vitesli araçların payı geçen yıl yüzde 65'lere kadar yükseldi.

Geçen yıl Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 10'una yakın kısmını satın alan operasyonel kiralama sektörü, bu dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün 2020 yılında ödediği vergi 6,7 milyar TL'yi buldu.

Kiralama sürelerine bakıldığında, geçen yıl Türkiye'deki operasyonel kiralamaların yüzde 52,2'sini 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 18,3 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 17,9 oranında tercih edildi.

SEKTÖR STRES TESTİNDEN GEÇTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, salgının iş hayatını ciddi olarak etkilemeye devam ettiğini belirterek, "Şirketlerin araç parklarını küçülttüğü ve ödeme güçlüğü yaşadığı, araç bulunurluğunun çok düşük olduğu bir ortamda sektör olarak müşterilerimize çözümler ürettik. Ödeme vade uzatımları gibi kolaylıklar sağladık. Birçok sektörün durduğu ya da faaliyetlerini yavaşlattığı bir yılda sorunlu alacaklarımızı ve nakit akışımızı iyi yönettik. Sektörümüz, bu anlamda iyi bir stres testinden geçti ve geçmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Araç fiyatlarının ve finansman maliyetlerinin çok yükseldiğini de vurgulayan Ekici, "Araç kiralama, işletmelere, özellikle KOBİ'lere bu dönemde çok önemli bir avantaj sunuyor. Mevcut şartlarda öz kaynak ve kredi limiti çok değerli. Böyle bir ortamda kaynaklarını verimli kullanmak adına işletmelerin, özellikle KOBİ'lerin, araç ihtiyaçlarını kiralama yöntemiyle karşılaması, bu sayede öz kaynak ve kredi limitlerini ana işlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek için kullanması her zamankinden daha önemli hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde bireylerin ulaşım tercihlerinin değiştiğini aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Ulaşımın her tipinde ve aşamasında sağlık, dolayısıyla hijyen tedbirleri çok önemli bir unsur haline geldi. 2021 yılının nasıl geçeceğini ise pandeminin seyri belirleyecek. Alınan tedbirler ve aşı uygulamalarıyla birlikte pandeminin kontrol altına alınarak hayatımızı bu düzeyde etkilemeyeceğini, ekonomilerin toparlanma sürecine gireceğini, ekonomik aktivitenin hızlanacağını, buna bağlı olarak kaynakların verimli kullanımı adına sunduğu avantajlardan ötürü operasyonel araç kiralamanın tercih unsuru olacağını düşünüyorum. 2021, kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı olacak."

48 AYDAN UZUN KİRALAMA YAPILAMIYOR

İnan Ekici, yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle trafik kural ihlali yapan kiralık araçların tescil plakasına uygulanan cezai işlemlerin Kiralık Araç Bildirim Sistemi'nden tespit edilmesi halinde doğrudan aracın kiracısına uygulanacağını hatırlattı.

Ekici, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemenin hemen ardından DHMİ'nin aldığı kira bedelleri kararı, araç kiralama sektörü olarak 2021 yılına oldukça moralli başlamamızı sağladı. Özellikle DHMİ'nin kararı sektöre adeta can suyu oldu diyebiliriz. Bu bakımdan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile DHMİ Genel Müdürlüğüne tüm sektör adına içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız. Özellikle geçen yıla ait kira bedellerinin iptal edilmesinin yanı sıra önümüzdeki dönem kiralarının yüzde 50 indirimli uygulanacak olması araç kiralama sektörü açısından oldukça stratejik ve değerli bir karar oldu. Şimdi gündemimizde önemli birkaç konu daha var. Tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisi, içinde bulunduğumuz dönemde mevcut araçlarını yenilemek yerine bu araçların kira sürelerini uzatmak istiyor. Mevzuat gereği sektör olarak 48 aydan uzun süreli araç kiralaması yapamıyoruz. Bu durumun aşılması için ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bir diğer beklentimiz ise kiralık araç hırsızlıklarının önüne geçilebilmesi için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması ve bu suça uygulanan cezanın artırılmasıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: Markalardan Şubat'a özel faizsiz kampanya
OTOMOBİLŞubat ayında faizleri sıfırladılar!
Enterprise 1 ayda 6 yeni ofis açtı
OTOMOBİLTürkiye'deki ofis sayısını 70'e çıkardı
Son dakika: Tesla'dan fazlasını Bitcoin'den kazandı!
OTOMOBİL3 haftada 970 milyon dolar kazandı
Dizel devri bitiyor... Son dakika: Yeni Audi A3 Türkiye'de satışa sunuldu!
OTOMOBİLSadece benzinli motorla geldi
Renault 2020 yılı sonuçlarını açıkladı
OTOMOBİL2020'de satışları yüzde 21 düştü
Brisa 2020 finansal sonuçlarını açıkladı
OTOMOBİLBrisa net kârını 4.7 kat artırdı
DİZEL DEVRİ BİTTİ| Son dakika: Yeni Nissan Qashqai tanıtıldı - Otomobil
OTOMOBİL14 yıl sonra dizele veda etti
Bentley yeni yıla hızlı başladı
OTOMOBİLİngiliz üreticiye 'Çin' dopingi
Honda'ya yeni CEO - haberler
OTOMOBİLHonda'da üst düzey yönetim değişikliği
Yeni nesil Honda HR-V tanıtıldı - haberler
OTOMOBİLJapon SUV'da 3'üncü perde