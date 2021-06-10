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Salgında artan aşılama oranları ve Haziran ayıyla birlikte hızlanan normalleşme adımlarının turizm sektörü başta olmak üzere hizmetler sektörünü hareketlendirmesi bekleniyor. 2020 yılını 9 milyarlık yatırım ve 44 bin yeni araç alımıyla tamamlayan operasyonel araç kiralama sektörü, artan mobilite ve ertelenen tatil taleplerinden umutlu.

Türkiye'de birçok sektörle doğrudan ilişkili olan turizm sektöründeki iyimser havaya işaret eden Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, hem yurt dışı hem de yurt içinden gelen yoğun erken rezervasyon taleplerinin, yaşanan daralmanın son bulacağına dair ipuçları verdiğini ifade etti. Pandemi süreci ile birlikte butik tatil anlayışının da artmasıyla araç kiralamayı tercih edenlerin sayısında artış olduğunun altını çizen Fidan, bu tablonun salgınla mücadelede önemli olduğu gibi araç kiralama sektörü için de fırsat olduğunu aktardı.

2020 yılında araç kiralama sektöründe yüzde 60 civarında daralma yaşandığını belirten Fidan, "Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılı sektörümüz adına oldukça zorlayıcı geçti. Her şeye rağmen 2021 yılının aşılanmanın yaygınlaşması ve ikinci yarıda yaşanan talep artışıyla bir toparlanma yılı olacağı düşünülebilir. 2021 yılının ilk 6 ayını geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığımızda içinde bulunduğumuz yılın daha olumlu geçeceğini söylemek mümkün. Bu yılın yaz dönemi için de geçen yılın iki katı oranında yurt içi ve yurt dışı talep beklentisindeyiz. 2022 senesinde ise sektör olarak eski ivmeleri yakalayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

ARAÇ SAYISINI 2'YE KATLADI

Normalleşme ile birlikte özellikle yaz aylarında talebin daha da artacağını öngörerek filolarındaki araç adedini ikiye katladıklarını aktaran Fidan, "Filomuzda kompakt gruptan SUV grubuna, ekonomi gruptan lüks segmente, minibüsten karavana kadar farklı ihtiyaçlara yönelik geniş araç çeşitliliği oluşturduk. Havalimanlarında ve şehir ofislerimizde Türkiye genelinde 80 noktada 7 bin 500 aracımız ile kiralamada kaliteli, güvenilir ve hijyen odaklı hizmetler sunuyoruz" dedi.

Araç kiralama sektöründe yeni dönemin ihtiyaçlarını algılayan, dijitalleşme sürecine ayak uyduran ve yatırım yapan markaların liderliği elinde tutabileceğini hatırlatan Fidan, 2020 yılında pandeminin dünyada yarattığı dijitalleşme akımı doğrultusunda yatırımlarına hız vererek birçok projeyi gündemlerine aldıklarını belirtti. Araç parkı yatırımlarının yanında dijitalleşme projelerinin 2021 yılında tüm test aşamalarını tamamlanıp hayata geçirileceğinin altını çizen Fidan, son iki yılda Europcar olarak toplam yatırım tutarlarının 1 milyar TL'yi aşacağını kaydetti.

KARAVANA ÖZEL DESTEK

Salgın öncesinde sadece meraklısı için bir alternatif olan karavan tatilinin artık hem aileler, hem de genç profesyoneller ve arkadaş grupları için tercih edilir yeni bir tatil fırsatı oluşturduğunu söyleyen Fidan, "Halen kalabalık gruplar halinde sosyalleşmeyi tercih etmekten imtina eden kişileri düşünerek yaklaşık 1 yıldır karavan turizmine destek oluyoruz. Kiralık karavanlarımızı müşterilerimizin kullanımına sunarak özellikle keşif ruhu güçlü kitlemizin güvenli, sağlıklı ve keyifli bir tatil geçirmelerine olanak sağlıyoruz. Karavanlarımızı kiralayan misafirlerimizin ihtiyacı olabilecek ek ürünleri ise kendilerine sunarak tatil hazırlıklarını kolaylaştırıyoruz" dedi.

Fidan, TOKKDER olarak karavanda yüksek ÖTV engellinin aşılması için gereken yasal düzenlemenin yapılması için başvuru yaptıklarını da sözlerine ekledi.