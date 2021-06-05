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Araç kiralamadaki 'stresleri' ortadan kaldıracak

LeasePlan Türkiye, kiralama süreci boyunca yaşanabilecek stres unsurlarını ortadan kaldıran yeni ürünü NoStressPlan’i duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, konkordato, iflas, vefat, malulen emeklilik ve doğal afet gibi birçok konuda kiralama sözleşmesi firmalar tarafından herhangi bir ücret ödenmeden iptal edilebiliyor. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "NoStressPlan ürünümüz ile ücretsiz erken iade ve en uygun fiyat garantisi gibi avantajlı özellikler sunuyoruz. Yedek araç, bakım, onarım, lastik, hasar yönetimi, vergi yönetimi, muayene, yol yardım gibi tüm operasyonel hizmetleri kapsayan tekliflerimiz ile firmaların stresini sona erdirmek istiyoruz” dedi

Araç kiralamadaki 'stresleri' ortadan kaldıracak
HABERTURK.COM

Filo kiralama şirketi LeasePlan Türkiye, kiralama süreci boyunca yaşanabilecek stres unsurlarını ortadan kaldıracak yeni hizmetini duyurdu. NoStressPlan adıyla devreye alınan yeni hizmet, kiralama döneminde meydana gelebilecek problemlere karşılık firmalara önemli güvenceler sunuyor.

Verilen bilgiye göre, NoStresPlan modeliyle konkordato, iflas, vefat, malulen emeklilik ve doğal afet gibi birçok konuda kiralama sözleşmesi firmalar tarafından herhangi bir ücret ödenmeden iptal edilebiliyor.

LeasePlan Türkiye tarafından sunulan NoStressPlan hizmetinde, firmaların aynı sözleşme koşulları ile daha uygun bir operasyonel kiralama teklifi bulursa, LeasePlan Türkiye teklifinin bulunan uygun fiyata göre revize edildiği de kaydedildi.

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "NoStressPlan ürünümüz ile ücretsiz erken iade ve en uygun fiyat garantisi gibi avantajlı özellikler sunuyoruz. Yedek araç, bakım, onarım, lastik, hasar yönetimi, vergi yönetimi, muayene, yol yardım gibi tüm operasyonel hizmetleri kapsayan NoStressPlan tekliflerimiz ile firmaların bu alanda yaşayacağı tüm stresi sona erdirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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