Araç sahipleri dikkat! Tarife belli oldu - Haberler

2021 yılı araç muayene ücret tarifesi belli oldu. Muayene ücretleri, yüzde 9.11 oranında artırıldı. Yeni tarifeler, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Buna göre otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti, 342 TL’den 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıktı.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti, 462 TL 56 kuruştan 503 TL 86 kuruşa yükseldi.

Traktör (römorklu, römorksuz),motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri, 174 TL 64 kuruştan, 189 TL 98 kuruşa çıktı.

Egzoz muayenesi de 80 TL’den 90 TL’ye çıkartıldı.

2021 yılı fiyat listesine göre;

Traktör (Römorklu, Römorksuz),Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 189,98 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 372,88 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 503,86 TL'den mjuayene edilecek.