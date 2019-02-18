Lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçı olan bu mücadeleye bir taç pozisyonu damga vurdu.

Karşılaşmada 18. dakika oynanırken ilginç bir an yaşandı: Arda Turan ile Nazım Sangare arasındaki mücadelede top taca çıktı. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonda Başakşehir lehine taç atışı verdi. Arda Turan hakem Kalkavan'a topun kendisinden çıktığını dile getirdi ancak Kalkavan'ın kararı değişmedi.

Sonrasında taç atışı için kenara gelen Arda Turan, topu doğrudan auta gönderdi ve topun Antalyaspor'a geçmesini sağladı.

Öte yandan hakeme itirazlarda bulunan Nazım Sangare, Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.