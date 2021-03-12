Arkadaşı ile yürüyen imama cip çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin çarptığı din görevlisi öldü, yanındaki kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 55 GL 424 plakalı cip, Gökçeli Mahallesi'nde yolun kenarında yürüyen Orta Camisi imam hatibi Hasan Coşkun ile yanındaki Ahmet Atar'a çarptı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Atar'ın tedavisi sürdürülüyor.
Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Kazanın ardından kaçan sürücü, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
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