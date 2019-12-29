Mikel Arteta yönetiminde ikinci maçına çıkan Arsenal, dev mücadelede Frank Lampard'ın çalıştırdığı Chelsea'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip 13. dakikada Calum Chambers'ın asistinde rakip fileleri havalandıran Pierre-Emerick Aubameyang ile 1-0 öne geçti.
Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.
Chelsea aradığı golü 83. dakikada buldu. Mason Mount'un asistinde Jorginho, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
1-1'den sonra da gol arayışlarını sürdüren Chelsea, 87. dakikada 2-1 öne geçti! Willian'ın asistinde Tammy Abraham skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Chelsea sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve puanını 35'e yükseltti. Arsenal ise 20 haftada 24 puanda kaldı. Arteta ise 2. maçında da 3 puanla tanışamadı.
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