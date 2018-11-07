Arsenal'den ayrıldıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan ancak Sky Sports'a verdiği röportajda geri dönmek istediğini açıklayan Arsene Wenger için sürpriz bir iddia ortaya atıldı..

Gattuso yönetiminde istikrarsız performans sürdüren Milan, 69 yaşındaki Fransız teknik adamla anlaşmaya çok yakın.

France Football'a dayandırılan haberlere göre Arsene Wenger ve Milan yakın bir tarihte resmi imzaları atacak.

Adı sık sık Bayern Münih, Real Madrid, Fenerbahçe gibi takımlarla anılan Fransız teknik adamın Serie A ekibiyle son bir kaç haftadır görüşme halinde olduğu ve görüşmelerin sonlanmasının yakın olduğunun altı çizildi..

Wenger, Sky Sports'a verdiği röportajda, çok iyi dinlendiğini, futbolu çok fazla özlediğini ve söyleyerek geri dönmek istediğini açıklamıştı.

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