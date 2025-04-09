ASELSAN'dan 158.6 milyon dolarlık sözleşme ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı

Anadolu Ajansı Giriş: 09.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:33 facebook

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