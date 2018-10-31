Türkiye'nin teknoloji üreticilerinden ASELSAN, çalışmalarını "haberleşme ve bilgi teknolojileri", "savunma sistem teknolojileri", "radar ve elektronik harp sistemleri", "mikroelektronik güdüm ve elektro-optik" ve "ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon" temel faaliyet alanlarında sürdürüyor.

Şirket, yılın 9 aylık döneminde sipariş, satış ve karlılık gibi temel ekonomik göstergelerde başarılı bir performans sergiledi.

ASELSAN'ın dönemsel faaliyet raporunda, son dönemde dünyada ve Türkiye'deki savunma sanayisi harcamaları değerlendirildi.

Buna göre, 2017'de en çok savunma harcaması yapan 5 ülke ABD, Çin, Suudi Arabistan, Rusya ve Hindistan olarak sıralandı. Son yıllarda ABD'nin savunma harcamalarındaki azalma eğilimi devam etti ve kur etkisinden arındırılmış toplam savunma harcamalarında geçen yıl yüzde 0,5 azalma yaşandı. Doğu Asya'da 23 yıllık artış eğilimi sürerek yüzde 4,1, Batı Avrupa'da 3 yıllık artış eğilimi devam ederek yüzde 1,7 artış oldu.

Dünyanın geri kalanında net bir eğilim gözlenmemekle birlikte Orta Amerika ve Karayipler, Afrika ve Doğu Avrupa'da savunma harcamaları azalırken Orta Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika'da arttı.

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin yıllık savunma harcaması, 2013 yılı harcaması hariç tutulursa 18,2 milyar dolar ile en yüksek seviyeye ulaştı ve Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 2,1’ini oluşturdu.

İLK 9 AYDA 5 MİLYAR TL ÜZERİNDE SATIŞ

Savunma harcamalarının GSYİH’ye oranı sabit kalmakla beraber yıllar itibarıyla şirketin aldığı yeni proje sayısı arttı. ASELSAN'ın sözleşmeye bağlanan yıllara yaygın proje tutarı eylül sonunda 8,6 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemi sonunda bu miktar 6,4 milyar dolardı. ASELSAN'ın siparişlerindeki artış oranı yüzde 34'ü buldu. Siparişler 2025 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.

ASELSAN, bilanço tarihinden sonra da 444 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

Bu yılın 9 ayında ASELSAN, 5 milyar 213 milyon 940 bin liralık satış rakamına ulaştı. Geçen yıl söz konusu dönemde bu rakam 3 milyar 448 milyon 381 bin liraya karşılık geliyordu. ASELSAN'nın satışlarında yüzde 51'lik artış kaydedildi.

Şirketin bu yılki satışlarının yüzde 92'si yurt içi, yüzde 8'i yurt dışı satışlardan oluştu. Yurt içi satışların miktarı 4 milyar 790 milyon 531 bin liraya, yurt içi satışların miktarı 423 milyon 409 bin liraya karşılık geldi.

Geçen yılki satışların yüzde 86'sı yurt içine, yüzde 14'ü yurt dışına yapılmıştı.

ASELSAN'ın 9 aylık dönemde ortaya koyduğu faaliyetler sonunda 1 milyar 735 milyon 503 bin lira konsolide net kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 793 milyon 706 bin liraya karşılık gelmişti. Şirketin karındaki artış yüzde 119'u buldu.

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