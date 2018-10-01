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Aselsan’dan denizlerimizi daha da güvenli hale getirecek; torpido

Aselsan, üç tarafı denizler ile çevrili Türkiye'nin daha da güvenli olması için yeni bir torpido geliştiriyor. Adı Tork olan, Tübitak’ın da destek verdiği belirtilen proje sayesinde, Türk savaş gemilerine ve denizaltılarına gönderilecek torpidolar yine torpido kullanarak bertaraf edilecek

01.10.2018 - 16:21 | Güncelleme: İHA

Aselsan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğiyle yürüttüğü çalışmalar dahilinde kısa süre içinde Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu Tork'un prototipini üreterek test etmeye başladı.

TORPİDOYA KARŞI TORPİDO

Savaş gemilerine veya denizaltılara karşı atılacak olan akustik güdümlü, tel güdümlü, tel güdümsüz ve dümen suyuna güdümlü torpidoları imha edecek olan Tork, Türk savaş gemilerine veya denizaltılarına yaklaşan torpido tehdidine karşı, hassas şekilde ilerleyecek. Söz konusu sistem olası bir tehdide karşı olan mesafesini ve yönünü ölçecek, imha mesafesine geldiğinde patlayarak, tehdidi imha edecek veya görev yapamaz hale getirecek.

Alınan bilgilere göre özgün ve güncel olarak dizayn edilen ve boyu üç metre ağırlığı 200 kiloyu bulan Tork, yine Aselsan tarafından geliştirilmiş, HIZIR ve ZARGANA gibi torpidoya karşı tedbir sistemleri ile birlikte çalışarak, torpidoya karşı tedbir etkinliğini en üst düzeye çıkartacak.

 

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Yorumlar 4
  • Misafir 5 dakika önce
    Allah zarar ziyan vermesin inşallah
  • Misafir 5 dakika önce
    tanıtım reklamı çok saçma ve basit olmuş.tanıtım reklamı çok saçma ve basit olmuş.
  • Misafir 19 dakika önce
    tebrikler ve helal sana aselsantebrikler ve helal sana aselsan
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