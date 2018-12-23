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Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da bugün yapılan toplantının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü biz asgari ücretin bilimsel, objektif veriler doğrultusunda hazırlanmasına inanıyoruz. Bugün TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını 2 bin 213 lira 40 kuruş olarak açıkladı. Türk-İş uzmanlarımızın açıkladığı bir kişinin yaşam maliyeti olarak 2 bin 385 liraydı. Bizim tespitimiz ile TÜİK'in tespiti arasında yaklaşık 170 lira fark var. Ülkemizin gelişmesine ve ekonominin büyümesine bağlı olarak refah payının da burada uygulanmasını bekliyoruz. Son toplantımızda bu hususun da dikkate alınarak asgari ücretli çalışanların beklentilerine uygun bir tespitin yapılacağına inanıyorum."