Asgari ücrette en yüksek artış

2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre asgari ücret 2021'e oranla yüzde 50.5 artarak 4.253 TL'ye yükseltildi. Son olarak TÜİK kasım ayında yıllık enflasyonu yüzde 21.31 olarak açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun asgari ücrete yapılan son 50 yıldaki en büyük zam olduğunu söyledi.
|Tarih
|Asgari Ücret (TL)
|Ücret Artışı (%)
|Enflasyon (%)
|2003
|225
|37,5
|18,36
|2004
|303
|34,67
|9,32
|2005
|350
|15,51
|7,72
|2006
|380
|8,57
|9,65
|2007
|403
|6,05
|8,39
|2008
|481
|19,35
|10,06
|2009
|527
|9,56
|6,53
|2010
|576
|9,3
|6,4
|2011
|629
|9,2
|10,45
|2012
|701
|11,45
|6,16
|2013
|773
|10,27
|7,4
|2014
|846
|9,44
|8,17
|2015
|949
|12,17
|8,81
|2016
|1.300
|36,99
|8,53
|2017
|1.404
|8
|11,92
|2018
|1.603
|14,17
|20,3
|2019
|2.020
|26,01
|11,84
|2020
|2.324
|15,05
|14,6
|2021
|2.825
|21,56
|19,89
|2022
|4.250
|50,5
|21,31
Geçen yıl enflasyon yüzde 19.89 seviyesindeyken asgari ücrete yüzde 21.56'lık zam yapılmıştı. Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 2003 yılından bu yana sadece 4 kez asgari ücret artışı enflasyonun altında kaldı.
Daha önce bir dikkat çeken zam ise yüzde 36.99 ile 2016'da yapılmıştı. O dönem asgari ücret yüzde 8.53'lük enflasyon oranının çok üzerinde bir şekilde artırılmıştı. Ancak sonraki iki sene enflasyon sırasıyla yüzde 11.9 ve yüzde 20.3 seviyelerindeyken asgari ücret zammı yüzde 8 ve yüzde 14.17'de kaldı.
2019'da ise enflasyon yüzde 11.84 seviyesindeyken asgari ücrete yüzde 26.01 yapılarak önceki 2 senedeki kayıplar telafi edildi.
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