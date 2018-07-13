2018 yılı Ağustos celp döneminin yaklaşması ve bedelli askerlik tartışmaları nedeniyle askerlikle ilgili merak edilenler gençlerin gündeminde. Bunların başında ise askerlik tazminatı ile ilgili sorular geliyor. Peki, çalışanlar askere giderken askerlik tazminatı alabiliyor mu? Eğer askerlik tazminatı alınabiliyorsa 2018 askerlik tazminatı ne kadar ve askerlik tazminatı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte cevabı…

ASKERLİK TAZMİNATI KİMLERE VERİLİR?

Askerlik tazminatı bir çalışanın çalışırken askere gitmesi döneminde çalıştığı kurumdan aldığı kıdem tazminatıdır. Ancak askerlik tazminatının alınması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Askerlik tazminatı ile ilgili hükümler 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde düzenlenmiş durumda. Buna göre askere giden çalışanlar belirli koşulları yerine getirmeleri halinde işverenlerinden kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Şartları yerine getiren çalışanına kıdem tazminatını vermeyen işveren ise hak gaspı yapmış olur ve çalışan yasal yollardan kıdem tazminatını işverenden alır.

ASKERLİK TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Askerlik tazminatının alınması için gerekli şartların 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde düzenlendiğini belirtmiştik. İlgili kanuna göre Askerlik Şubesinden sevk belgesini alan çalışan bu belgeyle sözleşmenin feshini talep eden dilekçeyi çalıştığı kuruma verir. Dilekçe hemen işleme konur ve sözleşme feshedilir. Sözleşmenin feshedilmesinin ardından işveren çalışanına kıdem tazminatını vermekle yükümlüdür. Ancak çalışan, sözleşmenin feshinin ardından başka bir kuruluşta işe başlarsa kıdem tazminatı (askerlik tazminatı) hakkını kaybeder.

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR ASKERLİK TAZMİNATI ALIR MI?

Bedelli askerlik ile askerlik görevini yerine getirenler için ise kıdem tazminatı söz konusu değildir. Çünkü bedelli askerlikte çalışmayı engelleyecek bir durum ortaya çıkmamakta, belirlenen bedeli ödeyen asker adayları tıpkı askerliklerini yapmış gibi terhis kâğıdını alabilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı çalışanları işten çıkarılmaları veya askere gitmeleri durumunda çalıştıkları kurumdan aldıkları tazminattır. Kıdem tazminatı çalışılan her yılın karşılığı olarak çalışanın 30 günlük bürüt maaşıdır. Askere gidenler sevk kağıtlarını aldıktan sonra sözleşmelerini feshederlerse kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

KIDEM TAZMİNATI – ASKERLİK TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatının ne olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Askere giderken alınan kıdem tazminatı ise halk arasında askerlik tazminatı olarak adlandırılıyor. Yani, askerlik ve kıdem tazminatı aynı şekilde hesaplanıyor.

Kıdem tazminatını hesaplamak isteyen çalışanlar, aldıkları son bürüt maaşla, çalıştıkları yılı çarparak tazminatlarını hesaplarlar. Örnek verecek olursak 3 yıldır çalıştığı iş yerinden askere gitmek için ayrılan ve son bürüt maaşı 3 bin lira olan bir çalışan 9 bin lira kıdem tazminatı alır. Yemek ve ulaştırma gibi ücretler de bürüt maaş içerisinde yer alır.

2018 KIDEM TAZMİNATI – ASKERLİK TAZMİNATI NE KADAR?

Askerlik tazminatının nasıl hesaplanacağından bahsetmiştik. Ancak tazminatta belirli bir sınırlama var. 2018 yılı için tavan aylık 5.001,76 lira olarak belirlendi. Yani son bürüt maaşınız bu tavan tutarın üzerinde olursa hesaplama tavan tutar üzerinden yapılır. Yani bürüt maaşınız 6 bin de olsa kıdem tazminatınız 5.001,76 lira üzerinden hesaplanır.