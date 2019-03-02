Galatasaray'ın Erzurum stratejisi

Süper Lig'in 24. haftasında yarın 19.00'da BB Erzurum deplasmanına konuk olacak Galatasaray, galibiyet parolasını belirledi.
Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u Kostas Mitroglou'nun son dakika golüyle 1-0 yenerek 3 puana ulaşan Aslan, Erzurum deplasmanından da zaferle dönerek zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Mevsim şartları nedeniyle Erzurum maçının gündüz oynanmasını talep eden ancak bu isteği reddedilen Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, zorlu hava şartlarını da hesaba katarak galibiyet stratejisini belirledi.
Mücadelenin -10 derece civarında oynanacağını bilen deneyimli teknik adamın, hafta boyunca öğrencilerine duran top çalışmaları yaptırdığı öğrenildi. Havanın çok soğuk olması nedeniyle zeminin de sertleşeceğini düşünen Terim, rakibini duran toplarla vurmayı amaçlıyor.
EN ETKİLİ SİLAHI LUYİNDAMA
Terim'in takımındaki en büyük silahı ise Christian Luyindama olacak. Devre arasında takıma katılan Demokratik Kongolu stoperin hava hakimiyetini beğenen İmparator'un, duran topları kullanan Younes Belhanda ve Selçuk İnan'dan kornerler ve yan toplarda Luyindama'nın hedef alınmasını istediği bildirildi.
Öte yandan Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano, sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Mbaye Diagne, Martin Linnes ve Fernando Reges'in ise sakatlıkları bulunuyor. Diagne'nin son durumu maç saatinde belli olacak.
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