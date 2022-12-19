"NE DİYELİM BİLEMEDİK"

Evlerine doğru yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Anne ve babaların vardır ya hani bir kuralı, çocuk için de konuşmamak lazım ama her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Evlilik teklifinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Aslı Enver, "Bu yol da ne kadar uzunmuş. Yürü yürü bitmedi" diyerek kahkaha attı.