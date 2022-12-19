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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz ay Berkin Gökbudak ile hayatını birleştiren Aslı Enver, nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenmişti. Bebeğine kavuşmak için gün sayan Enver, eşiyle ilk kez yan yana Caddebostan'da objektiflere yansıdı

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  • Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile ilk kez yan yana görüntülendi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Caddebostan'da görüntülendi. 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde evlenen ve nikahtan günler sonra da hamile olduğunu öğren Enver, eşiyle ilk kez yan yana objektiflere yansıdı.
  • Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile ilk kez yan yana görüntülendi - Magazin haberleri

    "NE DİYELİM BİLEMEDİK"

    Evlerine doğru yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Anne ve babaların vardır ya hani bir kuralı, çocuk için de konuşmamak lazım ama her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

    Evlilik teklifinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Aslı Enver, "Bu yol da ne kadar uzunmuş. Yürü yürü bitmedi" diyerek kahkaha attı.
  • Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile ilk kez yan yana görüntülendi - Magazin haberleri

    "HASSAS KONULAR"

    Öte yandan Budak'ın 8 yaşında Demir adında bir çocuğu daha bulunuyor. Enver, "Demir'i de sormak istiyoruz. Aranız nasıl?" sorusuna ise "Ya o da çok tatlı. Her şey çok iyi. Ama hassastır ya o şeyler. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.
  • Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile ilk kez yan yana görüntülendi - Magazin haberleri

    "HADİ BİRAZ BENİ ÖV"

    Berkin Gökbudak, kendisine yöneltilen "Aslı Hanım'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?" sorusunun sorulması üzerine Enver, "Hadi biraz beni öv" diyerek araya girdi. Gökbudak, eşinin sözlerinin ardından "Aslı'yla gurur duyuyorum. Önceden de takip ediyordum. Kendisi çok başarılı bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Çiftin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı. 
  • Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile ilk kez yan yana görüntülendi - Magazin haberleri

    "İSİM DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

    Bebek için evlendiği ileri sürülen Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde de konuyla ilgili sorulara "Çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz o zaman daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" yanıt vermekle yetinmişti.
  • Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile ilk kez yan yana görüntülendi - Magazin haberleri

    SÜRPRİZ EVLİLİK

    Çift, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' demişti. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.
  • Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile ilk kez yan yana görüntülendi - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZ SÜPER GİDİYOR"

    Enver, evlenmeden hemen önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlişkimiz devam ediyor, süper gidiyor" şeklinde konuşmuştu.
  • Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile ilk kez yan yana görüntülendi - Magazin haberleri

    BİRKAN SOKULLU İLE EVLİYDİ

    Aslı Enver, 2012'de meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmiş ancak ikilinin beraberlikleri 2015'te bitmişti.

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