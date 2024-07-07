Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında: Hayatımın en endişeli bir senesi - Magazin haberleri

        Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında: Hayatımın en endişeli bir senesi

        Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın kızı Elay, birinci yaşına girdi. Aile arasında kutlama yapan Enver, duygularını "Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu bir senesi" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        Aslı Enver - Berkin Gökbudak çiftinin kızları Elay birinci yaşına bastı.

        3

        Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmiş, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.

        4

        Aile arasında sade bir kutlama ile kızı Elay'ın yaş günü kutlayan Aslı Enver o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

        5

        "HAYATIMIN EN HIZLI BİR SENESİYDİ"

        Aslı Enver, kızı Elay'a şu sözlerle seslendi; "Bu şarkı benden sana canım kızım. İyi ki geldin. Hep dediler ki; 'Zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar' haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu bir senesi... Elay bir yaşında bile."

        Elay'ın doğum günü fotoğraflarına; Derya Şensoy ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler yorum yaptı.

        #aslı enver
        #Elay Gökbudak
        #Berkin Gökbudak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Direksiyon sınavında değişiklik gündemde: 2 denemede park edemeyen başarısız sayılacak
        Direksiyon sınavında değişiklik gündemde: 2 denemede park edemeyen başarısız sayılacak
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı