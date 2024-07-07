Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında: Hayatımın en endişeli bir senesi

"HAYATIMIN EN HIZLI BİR SENESİYDİ"

Aslı Enver, kızı Elay'a şu sözlerle seslendi; "Bu şarkı benden sana canım kızım. İyi ki geldin. Hep dediler ki; 'Zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar' haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu bir senesi... Elay bir yaşında bile."

Elay'ın doğum günü fotoğraflarına; Derya Şensoy ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler yorum yaptı.