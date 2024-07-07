Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında: Hayatımın en endişeli bir senesi
Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın kızı Elay, birinci yaşına girdi. Aile arasında kutlama yapan Enver, duygularını "Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu bir senesi" sözleriyle dile getirdi
Aslı Enver - Berkin Gökbudak çiftinin kızları Elay birinci yaşına bastı.
Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmiş, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.
Aile arasında sade bir kutlama ile kızı Elay'ın yaş günü kutlayan Aslı Enver o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
"HAYATIMIN EN HIZLI BİR SENESİYDİ"
Aslı Enver, kızı Elay'a şu sözlerle seslendi; "Bu şarkı benden sana canım kızım. İyi ki geldin. Hep dediler ki; 'Zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar' haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu bir senesi... Elay bir yaşında bile."
Elay'ın doğum günü fotoğraflarına; Derya Şensoy ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler yorum yaptı.