Asuman Dabak: Biz hancıyız bazı oyuncular gibi yolcu olmadık

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'deki bir mekâna Emre Altuğ'u dinlemeye giden Asuman Dabak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YAPIMCININ DESTEĞİ ŞART"

Hem erken final yapan dizilere hem de genç oyuncuların astronomik kazançlarına dair düşüncelerini dile getiren Asuman Dabak; "İyi bir senaryo, sağlam bir cast, güçlü bir yönetmen ve yapımcının desteği şart. Bizim kadromuz harika, oyuncular olarak her yeni bölümü heyecanla bekliyoruz. İş güzel olunca, lunaparkta bedava oyuncaklara binen çocuklar gibi keyif alıyoruz" dedi.

REKLAM "BİZ BU İŞE HANCI OLARAK BAKTIK BAZILARI GİBİ YOLCU OLMADIK" Ayrıca meslektaşı Halil Ergün'ün genç oyuncuların yüksek ücretler almasını eleştirmesi üzerine görüşlerini paylaşan Asuman Dabak; "Gerçekten büyük paralar bunlar. Eğer oyuncu çok yetenekli ve özel biriyse, yapımcı bu rakamı vermişse bize söz düşmez ama ben hayatım boyunca böyle paralar kazanmadım, kazanacağımı da sanmıyorum. Biz bu işe hancı olarak baktık, bazı oyuncular gibi yolcu olmadık" ifadelerini kullandı.