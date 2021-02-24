Atalanta Real Madrid CANLI YAYIN - Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda izleniyor? İlk 11'ler ve kadrolar

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'i ağırlıyor.

SAAT: 23.00

HAKEM: Tobias Stieler

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Azzurri d'Italia

REAL MADRID: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Asensio, Vinicius

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

Atalanta ile Real Madrid daha önce hiçbir resmi maçta karşı karşıya gelmemişti. İtalyan ekibi, Avrupa kupalarında bir İspanya temsilcisine rakip olduğu tek eşleşmede Valencia karşısında turu geçmeyi başarmıştı (2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu).

İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Real Madrid, daha önceki 16 ziyaretinden sadece üç galibiyetle dönebilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 24'üncü kez eleme turlarına kalan Real Madrid, turnuva tarihindeki en uzun serinin sahibi. İspanya temsilcisi, hiçbir Avrupa turnuvasında boy gösteremediği son sezon olan 1996/97'den bu yana grup aşamalarında elenmiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği ilk iki sezonda da gruptan çıkan Atalanta, turnuva tarihinde Sevilla'nın (2007/08 & 2009/10) ardından bunu başaran ikinci takım oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasını iç saha galibiyeti alamadan tamamlayan tek ekip Atalanta (2B 1M).