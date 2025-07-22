Atalay Gürsoy: Mine Tugay'ın egosunu bilmeyen yok

Oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde 2019 - 2020'de yayınlanan dizide birlikte rol aldığı Mine Tugay'dan psikolojik şiddet gördüğünü açıkladı. Şahin, meslektaşının kendisine sık sık hakaret ettiğini ve sette psikolojik baskı kurduğunu dile getirdi.

Bu iddiaların ardından taraflar karşılıklı açıklamalarda bulundu. Olay kısa sürede büyürken, dizideki rol arkadaşları da sosyal medya üzerinden tutumlarını belli etti. Deniz Uğur, Bahar Şahin'e destek verirken; Serra Kutlubey ise Mine Tugay'ın yanında olduğunu paylaşımlarıyla gösterdi.

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Son olarak, hem Mine Tugay hem de Bahar Şahin ile çalıştığını belirten Studio Kafası'nın sahibi Atalay Gürsoy da konuya dâhil oldu.

Atalay Gürsoy, Instagram'dan yaptığı açıklamada; "Her ikisiyle de çalıştım, stüdyomda ağırladım. Mine Tugay'ın egosunu ve tavrını sektörde bilmeyen yok" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram