Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada, 4 milyar dolara mal olan Atatürk Barajı'nda bugüne kadar 180 milyar kilovatsaatin üzerinde enerji üretildiğini söyledi



Aydın, barajın çok fonksiyonlu bir projenin ürünü olduğunu, elektrik üretiminin yanı sıra sulama, içme suyu, balıkçılık ve turizm gibi farklı yönleriyle de ülke ve kent ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Bu yıl barajı besleyen havzanın çok iyi yağış aldığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi geçen yıla göre 530 kotundan 537,35 kotuna yükselmiş olup, doluluk oranı yüzde 40 artmıştır. Su seviyesinin bu kota ulaşması baraj için rekor seviyedir. Bugün itibarıyla aktif doluluk oranı yüzde 70,5 olup, bölgenin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı da baraj aracılığıyla sağlanabilecektir. Yıllık ortalama su akışı 26 milyar 654 milyon metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteyi ifade ediyor."

"YILLIK SULAMA GETİRİSİ 2,5 MİLYAR DOLARI BULACAK"

Barajın doluluk oranındaki artıştan duydukları memnuniyeti dile getiren Aydın, baraj sayesinde GAP bölgesindeki yaklaşık 10 milyon dekar arazinin sulandığını söyledi.

Aydın, sulama sayesinde artan tarım gelirlerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Başta Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Siverek-Hilvan ve Suruç ovaları olmak üzere bölge genelinde yaklaşık 10 milyon dekar bereketli arazinin suyla buluşmasını sağlıyor. Sulama projelerinin tamamlanmasın ardından barajın yıllık sulama getirisinin 2,5 milyar doları bulması bekleniyor." dedi.

"25 YILDA KENDİSİNİ 6'YA KATLAYAN BÜYÜK BİR PROJE"

Aydın, Atatürk Barajı'nın enerji alanında da ekonomiye büyük katkı sağladığına işaret ederek, doluluk oranının enerji üretimine de olumlu yansıyacağını vurguladı.

Barajın yıllık 8,9 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülkenin elektrik ihtiyacının önemli kısmını karşıladığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Barajın ülke ekonomisine 26 yılda sağladığı katkı 25 milyar doların üzerine çıkmıştır. Yani 4 milyar dolarlık yatırımla sadece enerji alanında bile bunun katbekat üstünde geri dönüşüm sağlanmıştır. Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin yüzde 20'sini tek başına karşılıyor. Ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli bir zenginlik kaynağıdır. Bugün bu topraklarda çok kazanıyorsak, bu proje sayesinde kazanıyoruz. 25 yılda kendisini 6'ya katlayan büyük bir proje, ülke ekonomisi için hayli büyük bir kazanımdır."