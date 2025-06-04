Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Atilla Karaoğlan'a uluslararası görev! - Futbol Haberleri

        Atilla Karaoğlan'a uluslararası görev!

        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan-İsveç maçını yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:08 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atilla Karaoğlan'a uluslararası görev!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında 6 Haziran Cuma günü oynanacak hazırlık maçında düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak.

        Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

        VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif