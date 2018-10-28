İspanya 1. Gutbol Ligi olan La Liga'da 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada gol perdesi ilk yarının sonlarında açıldı. Mücadelede 45. dakika oynanırken Uruguaylı savunmacısı Diego Godin ile öne geçen Atletico Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye yine bir savunmacı çıktı. Brezilyalı Filipe Luis attığı golle skoru 2-0'a getirdi

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Atletico Madrid, Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 19'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 12 puanda kaldı.

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