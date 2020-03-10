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Türkiye'de otonom ve hibrit teknolojiler başta olmak üzere otomotiv mühendisliği alanında çalışmalar yürüten AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, 2019 yılında mühendislik ihracatında yüzde 26 artış sağladığını duyurdu. Şirketin son 11 yılda Türkiye’den yurt dışına yaptığı toplam mühendislik ihracatının ise 35 milyon euroyu geçtiği kaydedildi.

Otomotiv mühendislik firması AVL’nin İstanbul’daki merkezi AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, 2019 yılına ait ihracat ve büyüme rakamlarını açıkladı.

Şirket 2019’da yüzde 15’lik bir büyüme kaydederken mühendislik ihracatında son bir yılda yüzde 26’lık bir artış sağladığını duyurdu.

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, şirketin kuruluşundan bugüne kadarki 11 yıllık sürede hedeflenen 35 milyon euronun üzerinde bir mühendislik ihracatının gerçekleştirildiğini belirterek Ar-Ge ve insan kaynağı yatırımlarının artırıldığını ifade etti.

Geride kalan son bir yılı değerlendiren İmpram, "Platooning teknolojisi, otonom araç sistemleri, seri üretim seviyesinde otomatik şanzıman kontrol yazılımları geliştirme, otomotiv sektöründe yürürlükteki son seviye emisyon regülasyonlarına göre seri üretime yönelik kalibrasyon geliştirme gibi projelere imza attık. Türkiye’de iki Ar-Ge merkezimizde Türk mühendislerinin çalışmalarının bir sonucu olarak bu algoritmaları içeren yeni nesil SUV sınıfı bir aracı 2019 yılının başlarında sahaya indirerek testlerini tamamladık. Ayrıca, mühendislik çalışmalarını yerli imkanlarla gerçekleştirdiğimiz L2 seviyesindeki ilk otonom aracımızın da testlerine başladık" dedi.

'OTONOM TEKNOLOJİLERE AĞIRLIK VERECEĞİZ'

2019’da L2 seviyesindeki otonom araç teknolojilerini önümüzdeki yılda bir üst seviyeye taşımayı planladıklarını belirten Serkan İmpram, yeni dönemde yatırımlarda otonom teknolojilere olduğu kadar elektrikli araç teknolojilerine ve global otomotiv sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara da ağırlık verileceğini ifade etti.

İmpram, "Şirketimizin en büyük gücü olan Ar-Ge ve insan kaynağı yatırımlarımız 2020’de de ilk sırada olmaya devam edecek. Son birkaç yılda artış gösteren global Ar-Ge projelerimizin de sayısını artıracağız. Bunun yanı sıra, kuruluşumuzdan bugüne kadarki süreyi kapsayan toplam ihracat ciromuzu da 50 milyon euroya taşımayı planlıyoruz. Aynı zamanda, geçtiğimiz yıl testlerine başladığımız otonom araç projesini de bir üst aşamaya taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'SEKTÖRDE DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR'

Sektöre ilişkin 2020 yılı değerlendirmelerini de paylaşan Serkan İmpram, "Hibrit/elektrikli araçlar ve otonom araçlara doğru giden yolda otomotiv dünyası, çok büyük bir dönüşümün içinden geçmeye başlamış durumda. Özellikle 2020 yılı ve sonrasında otomotiv sektöründe yeni teknolojilere yapılan yatırımların iyice hızlanacağını ve yoğunlaşacağını öngörüyoruz. Tam elektrikli araçlarda son 10 yılda fiyatları belki de beklenenden hızlı düşen ve düşmeye devam etmesi beklenen bataryalara ek olarak otomotiv sektörünün yakıt hücrelerine de daha fazla odaklanacağını söyleyebiliriz. İlerleyen yıllarda özellikle ticari araçlarda yakıt hücresi tabanlı itki sistemi çözümlerinin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Bir yandan bunlar olurken diğer yandan da otonom sürüş, otomotiv dünyasında önemli değişimleri beraberinde getirecek" ifadelerini kullandı.