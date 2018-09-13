Avlu, yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı, dizinin yayınlandığı her Perşembe akşamı olduğu gibi bu Perşembe akşamı da dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni sezon 4. tanıtım filmi yayınlandı. Dizinin fragmanın yayınlanmasının ardından Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusu da cevabını bulmuş oldu. İşte Avlu'nun yeni bölümünün yayınlanacağı tarih...

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu yeni sezon 4. tanıtım filmi yayınlandı. Yayınlanan fragmanda dizinin 20 Eylül Perşembe günü ekrana geleceği, dizinin izleyicileriyle paylaşıldı.

AVLU DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Deniz, kızının katilini arıyor...

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

Deniz, Ecem’in ölümü ile sarsılır...

Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç... Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...

İşte Avlu yeni sezon 4. tanıtım filmi:

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