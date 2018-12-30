3 | 11

Fransız ekibinin son idmanına katılmayan İtalyan golcüyle ilgili konuşan teknik direktör Patrick Viera, "Mario'ya geleceğini düşünmesi için izin verdik. Ona teklifler olacağının farkındayız. İki tarafı da memnun edecek bir karar almak istiyoruz" ifadelerini kullanarak ayrılığı işaret etti.