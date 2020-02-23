DHA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 461'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 78 bin 767'ye yükselirken; 23 bin 196 kişi de tedavi edildi.

Söz konusu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1105 arttı.

LOMBARDIYA VE VENETO BÖLGELERİ

DHA'da yer alan habere göre yaşanan gelişmelerin ardından İtalya'da futbolu olumsuz etkileyen virüs sebebiyle Lombardiya ve Veneto bölgelerinde; Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo arasında oynanacak maçların ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

2 ÖLÜ VE 79 VAKA OLDUĞU AÇIKLANDI

Öte yandan İtalya'da şu ana kadar 42 amatör maçın haricinde Serie C'de Piacenza-Sambenedettese arasındaki mücadele de ertelenmişti. İki kişinin öldüğü İtalya'da vaka sayı 24 saatte 30'dan 79'a çıkmıştı.