Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir" açıklamasında bulundu.
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