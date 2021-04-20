Konu sadece para. Başka hiçbir şey değil. Ben ve oyuncularım bu sürece dahil değiliz. Ben 53 yaşındayım. Futbolculuğumdan bu yana Şampiyonlar Ligi var ve ben Şampiyonlar Ligi'ni seviyorum. Liverpool sadece kararlardan ibaret bir kulüp değil. Bundan çok daha fazlası. Hiçbir şey taraftarlar ve takımımız arasına girmemeli."