Avrupa ülkeleri normalleşme için hangi adımları atıyor? - Haberler

AA

Yeni yılın ilk günlerinden itibaren dünyayı etkisi altına alan ve 4 ayda 200 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınında birçok ülke 'ikinci aşamaya' geçmeye hazırlanıyor.

Başta salgından en çok etkilenen ülkeler olan Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke, rakamların normalleşmeye başlamasının ardından salgının ekonomi etkilerini de azaltmak için alınan önlemleri gevşetme kararları almaya başladı.

Bilim insanlarının ortak kanısı ise dünyadaki günlük yaşamın Covid-19 salgınından önceki haline çok hızlı bir şekilde geri dönemeyeceği yönünde.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, normale dönüş için hızlı bir yol olmadığını, rehavete kapılmamak gerektiğini ve doğru yöntemin kısıtlamaların kademeli bir şekilde kaldırılması olduğunu söyledi.

İşte ülkelerin koronavirüs tedbirlerini gevşetirken izledikleri yol haritaları...

İTALYA (197 bin 675 vaka / 26 bin 644 can kaybı)

Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da milyonlarca kişi 10 Mart'tan bu yana karantina koşullarında yaşıyor.

Bir süre önce 24 saatlik can kaybı rakamlarının 1000'e kadar ulaştığı ülkede, bu sayılar alınan önlemler neticesinde 200'lü seviyelere inmiş durumda.

Salgını yatay bir seyre sokmayı başaran görevdeki Conte hükümetinin gündemi ise normalleşme. İtalya Başbakanı Conte, normalleşme adımları için 4 Mayıs tarihini işaret ediyor.

"Şu saatlerde imalat sanayinden inşaata kadar pek çok şirketin, 4 Mayıs’ta yeniden açılması için çalışıyoruz. Bu karantinayı daha fazla uzatamayız, ülkenin sosyo ekonomik dokusunda bozulma riski artar." diyen İtalyan lider, 'tam hareket özgürlüğünün' ise henüz mümkün olmadığını belirtiyor.

Conte ülkedeki okulların yeniden açılış tarihi olarak Eylül ayını düşündüklerini belirtirken, kademeli gevşemelerin çok sıkı kurallara bağlı olacağını söyledi.

Özetle İtalya, 4 Mayıs itibariyle karantinadan çıkacak ancak sokağa çıkma ve sosyal mesafe kuralları en ince ayrıntısına kadar planlanacak. Sosyal etkinliklerin yeniden başlamasına ilişkin bir takvim ise henüz bulunmuyor.

İSPANYA (226 bin 629 vaka / 23 bin 190 can kaybı)

İtalya ile birlikte Avrupa'da en sert tedbirlerin uygulandığı ülke olan İspanya da önlemlerin gevşetilmesi yönünde adımlar atıyor.

İspanya'da 9 Mayıs'a kadar devam edecek olan olağanüstü hal uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı henüz belli değil ancak Madrid yönetimi önlemleri Mayıs ayının ikinci yarısında gevşetmeyi planlıyor.

Önlemlerin gevşetilmesinin ilk adımı olarak da bu Pazar'dan itibaren 14 yaşından küçük çocuklara günde 1 saat ve evlerinin 1 kilometre yakınında olmak üzere sokağa çıkma izni verildi.

Ancak ailelerin çocuklarını özellikle market benzeri yerlere göndermek istemedikleri biliniyor.

İNGİLTERE (154 bin 37 vaka / 20 bin 795 can kaybı)

Koronavirüs salgınında 20 binden fazla kayıp veren İngiltere'de en belirgin değişimlerden biri 22 gündür tedavisine devam edilen Başbakan Boris Johnson'ın görevine geri dönmesi oldu.

Johnson göreve döner dönmez yaptığı basın toplantısında koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı. Johnson konuyla ilgili henüz net bir takvim sunmayacağını söylerken, hükümetin önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağını belirtti.

Johnson pik noktasını geride bıraktıklarına dair işaretler olduğunu ancak yeni bir yükselişi riske etmek istemediklerini belirtti.

FRANSA (162 bin 220 vaka / 22 bin 890 can kaybı)

Fransa'da, Kovid-19 salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılması 11 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Bu tarihten itibaren ülkede okullar kademeli olarak açılacak.

Üniversiteler ise yaza kadar kapalı tutulacak.

ALMANYA (157 bin 770 vaka / 5 bin 976 vaka)

Almanya'da 22 Mart'ta alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, 20 Nisan'dan itibaren 800 metrekareye kadar olan mağazalar ile kuaförler, sıkı hijyen kurallarına uyma şartıyla açıldı.

Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı ülkede, 4 Mayıs itibarıyla hayvanat bahçeleri, kütüphane ve müzelerin yanı sıra okullar da kademeli olarak açılacak.

Almanya'da kitlesel büyük etkinlikler 31 Ağustos'a kadar yasaklanırken, kilise, cami ve sinagog gibi ibadet yerlerinde toplu ibadet yasağı da sürecek.

AVUSTURYA (15 bin 225 vaka / 542 can kaybı)

Avusturya'da, 14 Nisan'dan itibaren 400 metrekarenin altındaki iş yerlerinin faaliyete geçmesine izin verilirken, park ve bahçeler de halkın hizmetine açıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının nisan sonuna kadar uzatıldığı ülkede, 2 Mayıs itibarıyla alışveriş merkezleri, kuaförler ve çeşitli iş yerlerinde yeniden işbaşı yapılacağı duyuruldu.

Farklı spor dallarındaki profesyonel sporcular ile Birinci Futbol Ligi takımlarının yeniden antrenman yapmalarına izin verildi. Ayrıca 1 Mayıs itibarıyla tenis, golf, binicilik gibi dış mekan sporlarına da izin verileceği açıklandı.

Yetkililer, gastronomi ve eğlence sektörü için haziran ayını işaret ederken, yaz tatili için vatandaşların yurt dışına çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.